В Торецке не осталось целых домов, оккупанты занимают новые районы, - ОТГ "Луганск"

В Торецке Донецкой области не осталось целых домов и укрытий для гражданских и военных. Это позволяет российским оккупантам занимать новые районы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"К сожалению, враг продолжает штурмовать наши позиции, и в Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и для военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли", - рассказала Бобовникова.

Также, по ее словам, россияне переодеваются в гражданское, чтобы добраться до украинских позиций. Такая тактика характерна для действий врага в городах, в том числе в районе Часового Яра.

Спикер добавила, что в Торецке россияне несут огромные потери, но руководство армии РФ "обещает им золотые горы".