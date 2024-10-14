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В Торецке не осталось целых домов, оккупанты занимают новые районы, - ОТГ "Луганск"

Торецк, Донецкая область, Понедельник 14 октября 2024 22:19
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В Торецке не осталось целых домов, оккупанты занимают новые районы, - ОТГ "Луганск" Архивное фото: в Торецке не осталось целых домов, оккупанты занимают новые районы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Торецке Донецкой области не осталось целых домов и укрытий для гражданских и военных. Это позволяет российским оккупантам занимать новые районы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"К сожалению, враг продолжает штурмовать наши позиции, и в Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и для военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли", - рассказала Бобовникова.

Также, по ее словам, россияне переодеваются в гражданское, чтобы добраться до украинских позиций. Такая тактика характерна для действий врага в городах, в том числе в районе Часового Яра.

Спикер добавила, что в Торецке россияне несут огромные потери, но руководство армии РФ "обещает им золотые горы".

Ситуация в Торецке

Напомним, в конце сентября появилась первая информация о том, что российские оккупанты зашли на территорию Торецка. С тех пор там продолжались городские бои.

На днях сообщалось, что русские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.

Как рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

Более подробно о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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