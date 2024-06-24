У Торецьку планують провести примусову евакуацію, - ОВА

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", - сказав Філашкін.

За його словами, з інших міст області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває.

"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", - розповів глава ОВА.