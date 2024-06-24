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У Торецьку планують провести примусову евакуацію, - ОВА

Фото: у Торецьку планують провести примусову евакуацію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", - сказав Філашкін.

За його словами, з інших міст області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває.

"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", - розповів глава ОВА.

Ситуація у Торецьку

Нагадаємо, днями Генштаб повідомляв, що російські окупанти активізувалися у районі Торецька Донецької області. Ворог нарощує наступальні темпи на ділянці Горлівка - Торецьк. Ситуація на цьому напрямку напружена.

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Донецька областьЕвакуаціяВійна в Україні