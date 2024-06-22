Окупанти активізувалися у районі Торецька, - Генштаб

Окупанти активізувалися у районі Торецька Донецької області. Наразі ворог нарощує наступальні темпи на ділянці Горлівка – Торецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на 13:00.

"З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку. Водночас, висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається в районі Торецька", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, продовжує ворог нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка – Торецьк.

"Авіація агресора завдає ударів КАБами. Сил оборони організовано стримують штурмові дії супротивника, чотири атаки відбито, ще три - тривають", - додають у Генштабі.

Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 64.

Що відбувається на окремих напрямках

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки. По Петропавлівці агресор завдав двох ударів чотирма КАБами. Вісім спроб окупантів просунутися вперед ЗСУ відбито, триває боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Тричі ворог атакував підрозділи Сил оборони на Лиманському напрямку. Одну штурмову дію українські воїни відбили, тривають бої поблизу населених пунктів Терни та Невське. Борова та Підлиман зазнали ударів керованими авіаційними бомбами.

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Вісім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються.

Також противник не полишає наміру прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. На даний час ЗСУ відбили 14 ворожих атак, ще вісім - тривають.

На Курахівському напрямку агресор намагається наступати на позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Українські захисники на даній ділянці відбили три штурмові дії окупантів, ще стільки ж - продовжуються.

На Времівському напрямку успіху не мали три атаки ворога біля Старомайорського та Водяного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська атакують за підтримки авіації. По селу Кам’янське загарбники завдали двох ударів тридцятьма шістьма НАРами (некерована авіаційна ракета, - ред). Три штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення - триває.

На Придніпровському напрямку успіху не мала атака російських найманців в районі Кринок.

