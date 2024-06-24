В Торецке планируют провести принудительную эвакуацию, - ОВА

"Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк, потому что враг находится очень близко к городу", - сказал Филашкин.

По его словам, из других городов области, которые находятся близко к фронту, эвакуация продолжается.

"Очень большое количество людей, на примере города Торецка, выезжают в сутки. На позавчера там находилось около 6 тысяч человек, сейчас - 5,5 тысяч. С каждым днем люди из Торецка уезжают", - рассказал глава ОВА.