На Торецькому напрямку ситуація напружена: у Генштабі розповіли про обстановку на фронті

На фронті впродовж доби 22 червня і станом на вечір було зафіксовано 133 бойові зіткнення.Близько третини усіх ворожих штурмів та атаку відбулося на Покровському напрямку, а на Торецькому напрямку ситуація характеризується як напружена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

У військовому командуванні оприлюднили звіт щодо оперативної обстановки на фронті станом на 22.00 22 червня.

Зазначається, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину території країни, завдають окупантам ефективного вогневого ураження, виснажуючи "по всій лінії фронту".

У Генштабі поінформували, що від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали по території України 5 ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів. Також ворог для атаки задіяв 544 дрони-камікадзе.

Крім того, противник здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони України успішно відбили 2 штурмові дії противника, ще 1 боєзіткнення на даний час триває.

"За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів", - передали в Генштабі.

На Куп'янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка.

На цьому відтінку фронту 12 атак ворога було успішно відбито. В Генштабі зазначили, що напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються 3 бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 8 разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили 10 штурмових дій в районах Верхньокам'янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. 9 атак для ворога завершилися безуспішно, триває ще 1 боєзіткнення. В Генштабі додали, що ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

"Чотири спроби ворога наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі. Триває бій поблизу Кліщіївки", - йдеться у звіті.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб окупантів вклинитися в оборонні позиції ЗСУ збільшилась до 15.

Зазначається, що ворог за підтримки авіації атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка.

"11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривають. Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження", - розповіли в Генштабі.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 44.

У військовому командуванні розповіли, що ворог за підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) продовжує натиск на бойові порядки ЗСУ поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки.

"Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються", - йдеться у звіті.

За попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали 319 солдатів вбитими та пораненими. Також було знищено 1 танк, 2 бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.

На Придніпровському напрямку 6 штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій ЗСУ не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

Удари по силах окупантів

У Генштабі зазначили, що захисники України впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

"Окремо слід відзначити воїнів 92-ої ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат", - передали у військовому командуванні.

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили: