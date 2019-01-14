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У Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 11:44
У Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію
Фото: місце аварійно-відновлювальних робіт (donetsk.dsns.gov.ua)

Розпочато проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні

Влада Торецька Донецької області у неділю, 13 січня, оголосила у місті надзвичайну ситуацію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

В наслідок збільшення втрат води, Горлівською фільтрувальною станцією № 2 зупинено подачу води по водогону "Горлівка - Торецьк", повідомили у відомстві.

У ДСНС повідомляють, що 13 січня проведене засідання місцевої комісії ТЕБ та НС, прийняте рішення про відкриття надзвичайної ситуації місцевого рівня

"Для підвозу питної та технічної води в м. Торецьк знаходяться сили та засоби від Головного управління ДСНС України у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

Також 13 січня було виявлено місце пориву. О 09:05 14 січня розпочато проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.

РБК-Україна повідомляло, що 16 грудня у результаті пошкодження водогону "Горлівка - Торецьк" зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північне та Південне. Понад 40 тисяч людей залишилися без води. 

Пізніше у ДСНС заявили, що водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій.

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