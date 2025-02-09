Торецьк під контролем ЗСУ. Стало відомо, навіщо росіяни брешуть про "захоплення" міста
Місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони. Фейк про нібито "захоплення" міста знадобився росіянам, щоб "перекрити" свої втрати у Курській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяви спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова та речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця.
"Їм просто треба було "прибити" інформаційну повістку власних втрат у Курській області. І вони почали розповідати власному населенню про якийсь там контроль…" - сказав спікер ОСУВ "Хортиця".
Він підкреслив, що, звісно, в Торецьку йдуть міські бої, і вони там важкі, але вони там йдуть і важкі вже який місяць.
"І про жодний контроль росіян над містом мова не йде", - констатував Трегубов.
Яка ситуація у Торецьку
Основна задача ворога на сьогоднішній день - захопити сильні обороні позиції, які у ЗСУ знаходяться місті - напрямки шахт "Центральна" та "Торецька".
"Як діє ворог? Він накопичує сили у східній частині Торецька, в районі виправної колонії, а далі вже рухається центральною частиною, в районі бібліотеки і вже потім проводить штурмові дії в напрямку 1,5 км досяжності", - розповів Запорожець.
Таку ж тактику окупанти застосовують при штурмах позицій Сил оборони в районі Забалки.
Крім того, останнім часом, за його словами, "аж занабто" активізувалась тактична авіація РФ.
"Результат такої активізації вчора був на Торецькому напрямку (мова йде про збиття російського Су-25, - ред)", - додав речник ОТУ "Луганськ".
Фейк РФ про нібито "захоплення" Торецька
За останню добу ЗСУ мали успіх поблизу Часового Яру, відновивши на цьому напрямку раніше втрачені позиції.
Тим часом фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Лиману та Торецька. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни 9 лютого, Росія перекидає сили під Торецьк для наступу на Костянтинівку.
Нагадаємо, кілька днів тому росіяни заявили про нібито "захоплення" Торецька. Але в ЗСУ спростували фейк, заявивши, що бої в місті тривають. Сили оборони продовжують чинити опір.
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