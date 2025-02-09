Торецк под контролем ВСУ. Стало известно, зачем россияне врут о "захвате" города
Город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны. Фейк о якобы "захвате" города понадобился россиянам, чтобы "перекрыть" свои потери в Курской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявления спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова и спикера ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца.
"Им просто надо было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле..." - сказал спикер ОСГВ "Хортица".
Он подчеркнул, что, конечно, в Торецке идут городские бои, и они там тяжелые, но они там идут и тяжелые уже который месяц.
"И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет", - констатировал Трегубов.
Какова ситуация в Торецке
Основная задача врага на сегодняшний день - захватить сильные оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в городе - направления шахт "Центральная" и "Торецкая".
"Как действует враг, он накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, а дальше уже движется по центральной части, в районе библиотеки и уже потом проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости", - рассказал Запорожец.
Такую же тактику оккупанты применяют при штурмах позиций Сил обороны в районе Забалки.
Кроме того, в последнее время, по его словам, "уж больно" активизировалась тактическая авиация РФ.
"Результат такой активизации вчера был на Торецком направлении (речь идет о сбитии российского Су-25, - ред)", - добавил спикер ОТУ "Луганск".
Фейк РФ о якобы "захвате" Торецка
За последние сутки ВСУ имели успех вблизи Часового Яра, восстановив на этом направлении ранее утраченные позиции.
Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Лимана и Торецка. В частности, по данным Института изучения войны 9 февраля, Россия перебрасывает силы под Торецк для наступления на Константиновку.
Напомним, несколько дней назад россияне заявили о якобы "захвате" Торецка. Но в ВСУ опровергли фейк, заявив, что бои в городе продолжаются. Силы обороны продолжают оказывать сопротивление.
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