Тор, Панцир і Бук. Бійці СБУ показали, як "полюють" на російські системи ППО

Знищення російської ППО

Нагадаємо, минулого тижня, за повідомленнями ЗМІ, під Бєлгородом була уражена пускова установка російського комплексу ППО "Панцир-С". При цьому місцевий губернатор заявив, що нібито "горить трава".

Також українські військові знищують російську ППО у Криму. Так, у червні відбулося декілька атак на позиції С-300 та С-400 на окупованому півострові.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що для посилення ППО у Криму росіяни почали перекидати елементи нових комплексів С-500.

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