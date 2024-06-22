ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ пишуть про ураження "Панцир-С" під Бєлгородом. Губернатор запевняє, що "горить трава"

Бєлгород, Субота 22 червня 2024 16:10
UA EN RU
ЗМІ пишуть про ураження "Панцир-С" під Бєлгородом. Губернатор запевняє, що "горить трава" Фото: під Бєлгородом був уражений ЗРК "Панцир-С" (oruzhie info)
Автор: Наталія Юрченко

Біля Бєлгорода могла бути уражена пускова установка російського комплексу ППО "Панцир-С". Але російські чиновники стверджують, що нібито горить трава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у суботу, 22 червня, у районі селища Дубове за вісім кілометрів від Бєлгорода була уражена пускова установка зенітно- ракетного комплексу "Панцир-С".

Як стверджують у мережі, система ППО нібито була атакована касетними боєприпасами, а екіпажу вдалося вижити. Над місцем "прильоту" помітили дим.

ЗМІ пишуть про ураження &quot;Панцир-С&quot; під Бєлгородом. Губернатор запевняє, що &quot;горить трава&quot;

Фото: під Бєлгородом був уражений "Панцир-С" (t.me/belpepel)

При цьому губернатор Бєлгородської області запевняє, що російська ППО збила декілька цілей на підльоті до Бєлгорода. За його словами, у районі селище Дубова "горіла трава".

ЗМІ зазначають, що під Бєлгородом дійсно горіла трава після ураження "Панцир-С".

Що відомо про "Панцир-С"

"Панцир-С" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Ця система, а також її новіша версія "Панцир-С1" використовуються для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів.

Зазначимо, що саме ці комплекси були встановлені біля Кремля та інших важливих об'єктів у Москві й інших містах Росії.

Також нагадаємо, що на початку 2024 року українські спецслужби атакували завод "Щегловський вал" у Тулі. Там виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО ЗРК Бєлгородська область Війна в Україні Війна Росії проти України Бєлгород
NEWS
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України