Тор, Панцирь и Бук. Бойцы СБУ показали, как "охотятся" на российские системы ПВО

Уничтожение российской ПВО

Напомним, на прошлой неделе, по сообщениям СМИ, под Белгородом была поражена пусковая установка российского комплекса ПВО "Панцирь-С". При этом местный губернатор заявил, что якобы "горит трава".

Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что для усиления ПВО в Крыму россияне начали опрокидывать элементы новых комплексов С-500.

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