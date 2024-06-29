Тор, Панцирь и Бук. Бойцы СБУ показали, как "охотятся" на российские системы ПВО
Спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Воины уничтожили по меньшей мере восемь зенитных комплексов за последнее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как отметили в СБУ, среди уничтоженных целей:
- четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2";
- три зенитных ракетно-гарматных комплекса "Панцирь-С1";
- один зенитно-ракетный комплекс "БУК".
Уничтожение российской ПВО
Напомним, на прошлой неделе, по сообщениям СМИ, под Белгородом была поражена пусковая установка российского комплекса ПВО "Панцирь-С". При этом местный губернатор заявил, что якобы "горит трава".
Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что для усиления ПВО в Крыму россияне начали опрокидывать элементы новых комплексов С-500.
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