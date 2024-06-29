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Тор, Панцирь и Бук. Бойцы СБУ показали, как "охотятся" на российские системы ПВО

Украина , Суббота 29 июня 2024 12:50
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Тор, Панцирь и Бук. Бойцы СБУ показали, как "охотятся" на российские системы ПВО Фото: СБУ показала, как уничтожает российские системы ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Воины уничтожили по меньшей мере восемь зенитных комплексов за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отметили в СБУ, среди уничтоженных целей:

  • четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2";
  • три зенитных ракетно-гарматных комплекса "Панцирь-С1";
  • один зенитно-ракетный комплекс "БУК".

Уничтожение российской ПВО

Напомним, на прошлой неделе, по сообщениям СМИ, под Белгородом была поражена пусковая установка российского комплекса ПВО "Панцирь-С". При этом местный губернатор заявил, что якобы "горит трава".

Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что для усиления ПВО в Крыму россияне начали опрокидывать элементы новых комплексов С-500.

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