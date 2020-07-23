В топовых госпредприятиях появятся наблюдательные советы, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Наблюдательные советы появятся в топ-10 госпредприятиях

В рамках программы сотрудничества с Европейским союзом в топовых украинских государственных предприятиях появятся наблюдательные советы. Наблюдательные советы будут независимыми.

Об этом в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы правительства, независимые наблюдательные советы будут созданы в 10 государственных предприятиях.

"В десяти топах должны быть созданы наблюдательные советы", - уточнил он.

Напомним, сегодня Украина и Евросоюз подписали соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд гривен; программа поддержки рассчитана на 12 месяцев.

Макрофинансовую помощь Украина получит двумя траншами; для получения второго транша Киеву необходимо выполнить 4 блока требований, которые выдвинули в Европейском союзе.

Евросоюз рассчитывает, что Украина сможет выполнить условия и получить всю оказанную помощь уже до конца 2020 года.