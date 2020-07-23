У топових держпідприємствах з'являться наглядові ради, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Наглядові ради з'являться у топ-10 держпідприємствах

В рамках програми співпраці з Європейським союзом в топових українських державних підприємствах з'являться наглядові ради. Наглядові ради матимуть незалежність.

Про це у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави уряду, незалежні наглядові ради будуть створені у 10 державних підприємствах.

"У десяти топах мають бути створені наглядові ради", - уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Євросоюз підписали угоду про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд гривень; програма підтримки розрахована на 12 місяців.

Макрофінансову допомогу Україна отримає двома траншами; для отримання другого траншу Києву необхідно виконати 4 блоки вимог, які висунули в Європейському союзі.

Євросоюз розраховує, що Україна зможе виконати умови та отримати всю надану допомогу вже до кінця 2020 року.