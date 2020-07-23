Четыре блока требований: Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС

ЕС требует провести ряд реформ
Для получения второй части макрофинансовой помощи от Европейского союза Украине необходимо выполнить специальные требования. Только после выполнения этих требований Украина получит транш в размере 600 млн евро.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
По словам Шмыгаля, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:
Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.
Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.
"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - добавил Шмыгаль.
Напомним, в ЕС допускают, что Украина сможет выполнить все условия для получения второго транша помощи до конца этого года.
Соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро от ЕС было подписано сегодня во время визита Шмыгаля в Брюссель.