Украина и ЕС подписали новую программу помощи на 1,2 млрд евро

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Пятая программа макрофинансовой помощи рассчитана на год

Украина и Европейский союз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи. Программа рассчитана на 12 месяцев.

Об этом во время визита в Брюссель заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что это уже пятая программа макрофинансовой помощи Европейского союза с 2014 года.

"Украина - единственный партнер Европейского союза, которая получила 5 млрд евро макрофинансовой помощи (с 2014 года, включая новую программу, - ред.). Это самый большой пакет ЕС. Продолжительность этой программы - 12 месяцев, процент - 0,125", - отметил премьер.

Он также добавил, что Верховная рада еще должна ратифицировать меморандум о взаимопонимании и после этого в течение недели Украина получит 600 млн евро.

"1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - добавил премьер в своем Telegram.

Фото: Денис Шмыгаль и вице-президентом ЕК Валдис Домбровскис (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, в июне Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС; это был второй и последний транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.

Ранее сообщалось, что новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко провел первую встречу с Международным валютным фондом и пообещал выполнить обязательства, в рамках новой программы кредитования stand-by.