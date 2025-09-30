ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Топ-вакансии осени: где зарплаты достигают 70 тысяч гривен

Вторник 30 сентября 2025 06:40
UA EN RU
Топ-вакансии осени: где зарплаты достигают 70 тысяч гривен Фото: Собеседование при трудоустройстве (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине перед началом осени выросло количество вакансий в производстве, розничной торговле, образовании и на работу за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа, которые сравнили августовские показатели с майскими.

Наибольший скачок в августе зафиксирован по вакансии комплектовщика - количество объявлений выросло на 331%, а медианная зарплата составила 25 тыс. гривен. В сфере торговли высоким спросом пользуется должность продавца, но наибольший рост показал менеджер по работе с клиентами - +117%, с зарплатой 21 тыс. гривен.

В сфере образования количество вакансий на преподавателей и учителей выросло почти вдвое (+96%), среднее предложение - 14 тыс. гривен. Также поднялся спрос на офис-менеджеров (23 тыс. гривен), HR (29 тыс. гривен), рихтовщиков (50 тыс. гривен), плиточников (45 тыс. гривен) и помощников повара (21 тыс. гривен).

Перед сезоном возросло количество объявлений и о работе за рубежом. Больше всего - на упаковщиков (+ 213%, зарплата от 3 до 5 тыс. евро). Спрос также вырос на строителей (+65%) и разнорабочих (+41%).

Отдельно выделяется рост вакансий в Силах обороны - за три месяца количество объявлений увеличилось на 33%, с медианной зарплатой 70,5 тыс. гривен.

По данным OLX Работа, сезонность формирует смешанный спрос: от рабочих специальностей и педагогов - до клиентского сервиса и работы за рубежом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется дефицит кадров в сферах производства, агросекторе, торговле и на работах за рубежом, даже несмотря на существенный рост зарплат. Труднее всего найти работников физического труда - так называемых "синих воротничков". Спрос на эти профессии остается стабильным и дальше будет расти, что открывает больше возможностей для соискателей.

Также мы рассказывали, что с начала 2025 года Государственная служба занятости предложила украинцам 309 тысяч вакансий и помогла трудоустроить 238 тысяч человек. Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих, водителей, продавцов и поваров. В то же время редко появляются вакансии для узкопрофильных специалистов, среди которых даже бандурист или изготовитель шампанского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен