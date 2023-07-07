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Топ-тенісистка перенесла панічну атаку зі щасливим фіналом на Вімблдоні-2023

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Лондон, П'ятниця 07 липня 2023 12:28
Топ-тенісистка перенесла панічну атаку зі щасливим фіналом на Вімблдоні-2023 Фото: Донна Векіч спромоглася на камбек після панічної атаки (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Із тиском обставин на легендарних турнірах на кшталт Вімблдонського не завжди здатні впоратися навіть представниці топ-25 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Хорватка Донна Векіч зіткнулася з тривожним нападом під час поєдинку другого раунду мейджора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tennis Letter.

27-річна балканка пережила неприємні хвилини в другому сеті протистояння з американкою Слоан Стівенс. Тенісистка під час паузи розплакалася на лаві для відпочинку, а ще в неї неозброєним оком було помітне прискорене дихання.

У цей момент Векіч була на шляху до поразки. Вона програла стартову партію (4:6), а також "горіла" 0:3 у другій. Згодом Стівенс повела 5:2, але хорватська тенісистка спромоглася на камбек – 7:5 у другому сеті та 6:4 у третьому.

"На початку другого сету в мене була панічна атака, бо на першому корті граєш не щодня. Вімблдон для мене – особливий турнір, тож я сказала собі "треба отримувати задоволення від гри". Мій внутрішній боєць вийшов назовні, і я боролася за кожен пункт", – розповіла Векіч.

У третьому раунді мейджора хорватка зустрінеться з Маркеттою Вондроушовою з Чехії. Поєдинок запланований на 7 липня. Найкращим результатом Векіч на Вімблдоні залишається 4-те коло турніру 2018 року.

До слова, раніше Світоліна вибила бельгійку Мертенс у трисетовому протистоянні.

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