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Топ-теннисистка перенесла паническую атаку со счастливым финалом на Уимблдоне-2023

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Лондон, Пятница 07 июля 2023 12:28
Топ-теннисистка перенесла паническую атаку со счастливым финалом на Уимблдоне-2023 Фото: Донна Векич смогла сделать камбэк после панической атаки (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

С давлением обстоятельств на легендарных турнирах типа Уимблдонского не всегда способны справиться даже представительницы топ-25 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Хорватка Донна Векич столкнулась с тревожным нападением во время поединка второго раунда мэйджора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tennis Letter.

27-летняя балканка пережила неприятные минуты во втором сете противостояния с американкой Слоан Стивенс. Теннисистка во время паузы расплакалась на скамье для отдыха, а еще у нее невооруженным глазом было заметно учащенное дыхание.

В этот момент Векич была на пути к поражению. Она проиграла стартовую партию (4:6), а также "горела" 0:3 во второй. Со временем Стивенс повела 5:2, но хорватская теннисистка смогла устроить камбэк – 7:5 во втором сете и 6:4 в третьем.

"В начале второго сета у меня была паническая атака, потому что на первом корте играешь не каждый день. Уимблдон для меня – особый турнир, поэтому я сказала себе "надо получать удовольствие от игры". Мой внутренний боец вышел наружу, и я боролась за каждый пункт ", – рассказала Векич.

В третьем раунде мэйджора хорватка встретится с Маркеттой Вондроушовой из Чехии. Поединок намечен на 7 июля. Лучшим результатом Векич на Уимблдоне остается 4-й круг турнира 2018 года.

К слову, ранее Свитолина выбила бельгийку Мертенс в трехсетовом противостоянии.

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