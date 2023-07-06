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Вімблдон-2023: Світоліна здолала Мертенс на шляху в третє коло мейджора

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Лондон, Четвер 06 липня 2023 14:36
Вімблдон-2023: Світоліна здолала Мертенс на шляху в третє коло мейджора Фото: Еліна Світоліна пробилася в третій раунд змагань (twitter.com/ElinaSvitolina)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах перемогла Елізе Мертенс у рамках 1/32 фіналу Вімблдонського турніру 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2023, жінки, 1/32 фіналу

Мертенс – Світоліна – 1:2 (1:6, 6:1, 1:6)

Старт зустрічі не віщував біди для бельгійки. Суперниці розпочали з набраних на власних подачах очок. Утім, Світоліна швидко відшукала турборежим і просто зім'яла опонентку, вигравши п'ять геймів поспіль. Перший сет тривав усього 24 хвилини.

Проте, Мертенс узяла реванш у другій партії. З першого розіграшу вона з двома брейками швидко зробила третій сет невідворотним (5:0). Українська тенісистка лише змогла розмочити рахунок і зекономити сили на вирішальний двобій.

На третю партію бельгійка знову обмінялися ролями зі Світоліною. Цього разу найтитулованіша представниця України в турі виграла три гейми поспіль, зокрема і один на подачі Мертенс. Суперниця намагалася огризатися, але українка вже не випустила перемогу з рук.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться зі Софією Кенін. Американка виграла кваліфікацію, а в першому колі несподівано вибила сьому ракетку світу Гауфф. На стадії ж 1/32 фіналу Кенін переграла китаянку Ван.

До слова, напередодні Костюк сенсаційно переграла Саккарі на старті Вімблдона-2023.

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