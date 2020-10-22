Топ-менеджмент "Борисполя" разоблачили на схемах при строительстве в аэропорту

Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Топ-менеджмент аэропорта "Борисполь" разоблачен на противозаконном механизме при закупках услуг по строительству объектов. Они фальсифицировали объемы работ и закупленных материалов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что в 2017-18 годах представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. Вместе они подделывали данные по объему выполненных работ и поставке стройматериалов. Затем они проводили безтоварные операции через ряд фиктивных фирм. Так они вывели в наличку 37 миллионов государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит с НДС на более чем 6 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах и жилищах фигурантов дела, в которых изъяли документацию и электронные носители с информацией о незаконных операциях, а также пометки и черновики с записями, подтверждающими оборудки.

Также в рамках дела правоохранители получили доступ к документации аэропорта по операциям с компанией-фигурантом производства.

Еще в июле СБУ сообщало, что в 2017 году менеджмент частной фирмы выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. С тех пор и началась работа противоправной схемы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Днепре задержали мужчину, который продавал персональные данные украинцев. Эта информация совпадает с данными из реестра избирателей.