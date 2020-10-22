Топ-менеджмент "Борисполя" викрили на схемах при будівництві в аеропорту

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Топ-менеджмент аеропорту "Бориспіль" викрито на протизаконному механізмі при закупівлі послуг з будівництва об'єктів. Вони фальсифікували обсяги робіт і закуплених матеріалів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що у 2017-18 роках представники генпідрядника вступили в змову з топ-менеджментом аеропорту. Разом вони підробляли дані за обсягом виконаних робіт та постачання будматеріалів. Потім вони проводили безтоварные операції через ряд фіктивних фірм. Так вони вивели в готівку 37 мільйонів державних коштів і безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на більш ніж 6 мільйонів гривень.

В рамках кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки в офісах та помешканнях фігурантів справи, в яких вилучили документацію та електронні носії з інформацією про незаконні операції, а також нотатки та чернетки з записами, що підтверджують оборудки.

Крім того, в рамках справи правоохоронці отримали доступ до документації аеропорту за операціями з компанією-фігурантом виробництва.

Ще в липні СБУ повідомляло, що у 2017 році менеджмент приватної фірми виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту. З тих пір і почалася робота протиправної схеми.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Дніпрі затримали чоловіка, який продавав персональні дані українців. Ця інформація збігається з даними з реєстру виборців.