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В Китае задержали второго канадца после ареста финдиректора Huawei

Новости » Политика    13.12.2018 - 11:47
В Китае задержали второго канадца после ареста финдиректора Huawei
Коллаж РБК-Украина

Расследование в отношении бывшего канадского дипломата и бизнес-консультанта проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений

Китай проводит расследовании в отношении двух канадцев в связи с подозрениями в их причастности к деятельности, представляющей угрозу безопасности Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что расследование в отношении бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и бизнес-консультанта Майкла Спавор проводится на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.

Отметим, Спавор является директором международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, расположенной в Китае, которая содействует развитию спортивных, культурных, туристических и деловых обменов с Северной Кореей. 

РБК-Украина писало, что 12 декабря финансовый директор китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ванчжоу была освобождена под залог канадским судом.

Ранее арестованная в Канаде финансовый директор Huawei просила суд отпустить ее под залог по состоянию здоровья. Ванчжоу обращалась к суду с просьбой освободить ее под залог в связи с обострением гипертонии.

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