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Huawei заперечує звинувачення в загрозі безпеки

Новини » Політика    08.12.2018 - 01:58
Huawei заперечує звинувачення в загрозі безпеки
Ілюстративне фото (twitter.com/VizWorld)

В Huawei заявили, що ніколи не порушували роботу мереж на замовлення урядів

Китайська телекомунікаційна компанія і найбільший постачальник мережевого устаткування для інтернет-компаній Huawei спростовує твердження в свою сторону, що можуть становити загрозу безпеці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У компанії заявили, що вони категорично відкидають будь-які звинувачення загрозі. Також додали, що ніколи ніякі уряди не просили їх порушувати роботу будь-якої мережі.

"Ми би ніколи не зазнали такої поведінки з боку кого-небудь із співробітників компанії", - підкреслили в Huawei.

Раніше повідомлялося, що США намагаються переконати союзників відмовитися від обладнання Huawei. Вони намагаються переконати, що обладнання цієї китайської компанії може загрожувати кібербезпеки, а також обіцяють профінансувати придбання альтернативних засобів зв'язку.

Нагадаємо, в Канаді за запитом США затримали фіндиректора Huawei. Влада США розслідували діяльність Huawei принаймні з 2016 року, підозрюючи її в відправці продукції США в Іран та інші країни в порушення американських законів про експорт та санкції.

Китай вимагає від Канади негайно звільнити головну фінансистку Huawei США намагаються переконати союзників відмовитися від обладнання Huawei, - WSJ
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