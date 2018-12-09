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В МИД Китая вызвали посла США в связи с арестом финансового директора Huawei

Новости » Политика    09.12.2018 - 22:18
В МИД Китая вызвали посла США в связи с арестом финансового директора Huawei
Иллюстративное фото (twitter.com/VizWorld)

Китайский дипломат назвал задержание Мэн Ваньчжоу "необоснованным"

Вице-министр иностранных дел Китая Ле Ючен сегодня, 9 декабря, вызвал посла Соединенных Штатов Америки (США) Терри Бренстеда в связи с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, Ле Ючен вручил Бренстеду "официальное обращение и выразил решительный протест" из-за задержания гражданки Китая.

Китайский дипломат назвал задержание Мэн Ваньчжоу "необоснованным" и обвинил Соединенные Штаты в нарушении "легитимных прав и интересов китайских граждан".

В свою очередь, китайская власть заявляет, что готова действовать в ответ, и угрожает Вашинтону "серьезными последствиями".

Накануне 8 декабря Ле Ючен уже вызвал посла Канады по этому же поводу.

Мэн Ваньчжоу, финансового директора производителя электроники Huawei и дочь основателя Рен Женьфея, задержали в аэропорту в Ванкувере 1 декабря в деле о попытке избежать санкций США в отношении Ирана.

Сообщалось, что власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны на нарушения американских законов об экспорте и санкции.

Ранее РБК-Украина писало, что китайская телекоммуникационная компания и крупнейший поставщик сетевого оборудования для интернет-компаний Huawei опровергает утверждение в свою сторону, которые могут представлять угрозу безопасности.

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