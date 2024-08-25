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Топ-генерал США відвідує Близький Схід щоб запобігти масштабній війні

Фото: генерал США Чарльз Браун (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун розпочав неоголошений візит на Близький Схід, щоб запобігти новій ескалації в регіоні через загрозу атаки Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генерал розпочав свою поїздку з Йорданії, а найближчими днями планує також відвідати Єгипет й Ізраїль, щоб вислухати думки військових лідерів.

Візит відбувається в той час, коли США намагаються укласти угоду про припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, яка, за словами Брауна, "допоможе знизити температуру", якщо її буде досягнуто.

"Водночас, я обговорюю з моїми колегами, що ми можемо зробити, щоб стримати будь-яку більш широку ескалацію і гарантувати, що ми робимо всі необхідні кроки, щоб уникнути ... більш широкого конфлікту", - сказав генерал.

Він також зазначив, що "ми (США. - ред.) залучили додаткові сили і засоби, щоб надіслати потужний сигнал для стримування ширшого конфлікту... а також для захисту наших військ у разі нападу на них". І наголосив, що захист американських військ "є першорядним".

"Ми залишаємося на позиціях, спостерігаючи за (розвідкою) і пересуванням сил", - зазначив Браун.

Генерал не став припускати, що може зробити Іран та його союзники, але сказав, що сподівається обговорити різні сценарії зі своїм ізраїльським колегою.

"Зокрема, коли я буду спілкуватися з моїм ізраїльським колегою, як вони можуть відреагувати в залежності від реакції, яка надійде від "Хезболли" або Ірану", - сказав Браун.

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

Градус напруженості в регіоні Близького Сходу суттєво погіршився після вбивства 31 липня у Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Влада Ірану спочатку заявила про намір у відповідь масштабно атакувати Ізраїль. Однак згодом відтермінувала ймовірний удар через переговори про припинення вогню та обмін заручниками в Секторі Газа.

Натомість ліквідація ісламського командира суттєво загострила протистояння між Ізраїлем, Іраном та ліванським рухом "Хезболла", а також призвела до нападів єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі.

Впродовж наступних тижнів американські війська зазнали нападів з боку пов'язаних з Іраном бойовиків у Сирії, Іраку та Йорданії.

У серпні Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа. Також ізраїльтяни ліквідували командира ракетного підрозділу "Хезболли".

У п'ятницю, 23 серпня, новий міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив своїм французьким і британським колегам у телефонних розмовах, що його країна має право на відповідь Ізраїлю за вбивства лідерів ісламських угруповань.

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