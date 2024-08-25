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Топ-генерал США посещает Ближний Восток чтобы предотвратить масштабную войну

Фото: генерал США Чарльз Браун (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун начал необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы предотвратить новую эскалацию в регионе из-за угрозы атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генерал начал свою поездку с Иордании, а в ближайшие дни планирует также посетить Египет и Израиль, чтобы выслушать мнения военных лидеров.

Визит происходит в то время, когда США пытаются заключить соглашение о прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, которое, по словам Брауна, "поможет снизить температуру", если оно будет достигнуто.

"В то же время, я обсуждаю с моими коллегами, что мы можем сделать, чтобы сдержать любую более широкую эскалацию и гарантировать, что мы делаем все необходимые шаги, чтобы избежать ... более широкого конфликта", - сказал генерал.

Он также отметил, что "мы (США. - ред.) привлекли дополнительные силы и средства, чтобы послать мощный сигнал для сдерживания более широкого конфликта... а также для защиты наших войск в случае нападения на них". И подчеркнул, что защита американских войск "является первостепенной".

"Мы остаемся на позициях, наблюдая за (разведкой) и передвижением сил", - отметил Браун.

Генерал не стал предполагать, что может сделать Иран и его союзники, но сказал, что надеется обсудить различные сценарии со своим израильским коллегой.

"В частности, когда я буду общаться с моим израильским коллегой, как они могут отреагировать в зависимости от реакции, которая поступит от "Хезболлы" или Ирана", - сказал Браун.

Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке

Градус напряженности в регионе Ближнего Востока существенно ухудшился после убийства 31 июля в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Власти Ирана сначала заявили о намерении в ответ масштабно атаковать Израиль. Однако впоследствии отсрочила вероятный удар из-за переговоров о прекращении огня и обмена заложниками в Секторе Газа.

Однак ликвидация исламского командира существенно обострила противостояние между Израилем, Ираном и ливанским движением "Хезболла", а также привела к нападению йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море.

В течение следующих недель американские войска подверглись нападениям со стороны связанных с Ираном боевиков в Сирии, Ираке и Иордании.

В августе Армия обороны Израиля ликвидировала командира ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. Также израильтяне ликвидировали командира ракетного подразделения "Хезболлы".

В пятницу, 23 августа, новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил своим французским и британским коллегам в телефонных разговорах, что его страна имеет право на ответ Израилю за убийства лидеров исламских группировок.

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