Топ чоловіків, які найбільше зводять з розуму жінок: рейтинг найкращих коханців

Нове дослідження розкрило, яка нація очолює світову лігу в мистецтві кохання, і результати можуть декого здивувати. Ми також були здивовані, що це не французи або греки. Варто додати, що українців у цьому рейтингу взагалі немає.

Які чоловіки вважаються найкращими коханцями у світі та що приваблює жінок насправді, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Які чоловіки - найкращі коханці?

Дослідники опитали понад 2000 людей, попросивши їх назвати національність найкращого коханця, якого вони коли-небудь мали. Результати були красномовними:

Італійці впевнено зайняли перше місце з 21% голосів. Так-так, саме італійці, з їхньою витривалістю, підживленою міцною кавою, спокусливим акцентом та неймовірним шармом, офіційно визнані найкращими коханцями у світі!

Іспанці посіли друге місце з 15%.

Греки замкнули трійку лідерів з 14%.

Далі йшли бразильці (11%), а відомі своїм романтизмом французи отримали 9%.

Португальці (8%), шведи (6%) та австралійці (5%) теж потрапили у список.

Лише 4% опитаних назвали свого найкращого коханця британцем. Німці ж опинилися на останніх місцях з мізерними 3% голосів.

Чому Середземномор'я домінує?

Сільвія Лінцалоне з додатка для знайомств Wisp зазначає, що домінування середземноморських країн у цьому рейтингу не викликає подиву.

"Це впевненість, зоровий контакт, те, як вони розмовляють - все це дуже притягує. Коли ви в Італії чи Іспанії, романтика практично є частиною прогнозу погоди", - пояснює вона.

На жаль, британці або німці, за її словами, просто не приносять такого ж "тепла".

"Ми любимо гарну чашку кави та стиснуту верхню губу, але іноді це не перетворюється на феєрверк у спальні. Тим часом в Італії навіть купівля хліба може сприйматися як прелюдія", - додала вона.

Понад третина опитаних зізналися, що їхній найпам'ятніший роман стався під час відпустки, а майже кожен п'ятий закохався (або пережив щось дуже схоже) саме за кордоном.

Одна жінка розповіла, як її незабутня ніч сталася одного літа в Неаполі: "Я пішла за піцою, але залишилася через Паоло". Вона додала, що італієць мав "неймовірну впевненість і теплоту", тоді як британці "просто запитують, чи хочете ви шашлику та обіймів".

"Ці дані нагадують нам, що найзначущі романтичні переживання часто трапляються, коли люди відкриті до неочікуваного. Пристрасть не завжди народжується з досконалості. Йдеться про присутність, грайливість та готовність повністю насолоджуватися моментом - це те, що середземноморські культури ідеально втілюють", - каже Лінцалоне.

А яка мова найпривабливіша?

Окреме дослідження, опубліковане минулого року, доповнює цю картину й італійську мову визнали найпривабливішою у світі. За даними опитування, цей титул вона отримала завдяки поєднанню голосів за "найсексуальніші", "найромантичніші" та "найпристрасніші" мови.

Попри це, коли мова йшла про "найпрямішу" мову, не дивно, що перше місце посіла німецька. Британська англійська ж отримала звання "найввічливішої".

Що жінки вважають привабливим у чоловіках?

4 науково доведені риси:

Якщо жінки шукають ідеального коханця, які риси приваблюють їх найбільше? Наука має відповіді:

Популярність

Чоловіки здаються привабливішими, якщо вони вже популярні серед інших жінок. Теорія полягає в тому, що жінок особливо приваблюють чоловіки, які вже мають партнерів, адже вони, ймовірно, будуть добрими та вірними, що робить їх "хорошими друзями".

Гроші

Дослідження показують, що жінки частіше вважають чоловіків привабливими, якщо вірять, що ті мають "пухкий" гаманець. Жінки в чотири рази чутливіші до рівня зарплати, ніж чоловіки при виборі партнерки.

М'язи

Сильні, м'язисті, високі чоловіки все ще перемагають у "битві за привабливість". Дослідження, де жінкам показували фотографії чоловіків без сорочок (і без облич), виявило, що чоловіки з м'язистими руками та підтягнутим торсом отримали значно вищі оцінки.

Інтелект

Для декого зовнішність та матеріальний стан відходять на другий план. Майже кожна десята людина вважає інтелект найпривабливішою рисою партнера. Ця риса відома як сапіосексуальність, заявляють дослідники з Університету Західної Австралії.