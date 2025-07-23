Топ мужчин, которые больше всего сводят с ума женщин: рейтинг лучших любовников

Новое исследование раскрыло, какая нация возглавляет мировую лигу в искусстве любви, и результаты могут некоторых удивить. Мы также были удивлены, что это не французы или греки. Стоит добавить, что украинцев в этом рейтинге вообще нет.

Какие мужчины считаются лучшими любовниками в мире и что привлекает женщин на самом деле, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Какие мужчины - лучшие любовники?

Исследователи опросили более 2000 человек, попросив их назвать национальность лучшего любовника, которого они когда-либо имели. Результаты были красноречивыми:

Итальянцы уверенно заняли первое место с 21% голосов. Да-да, именно итальянцы, с их выносливостью, подпитанной крепким кофе, соблазнительным акцентом и невероятным шармом, официально признаны лучшими любовниками в мире!

Испанцы заняли второе место с 15%.

Греки замкнули тройку лидеров с 14%.

Далее шли бразильцы (11%), а известные своим романтизмом французы получили 9%.

Португальцы (8%), шведы (6%) и австралийцы (5%) тоже попали в список.

Лишь 4% опрошенных назвали своего лучшего любовника британцем. Немцы же оказались на последних местах с мизерными 3% голосов.

Почему Средиземноморье доминирует?

Сильвия Линцалоне из приложения для знакомств Wisp отмечает, что доминирование средиземноморских стран в этом рейтинге не вызывает удивления.

"Это уверенность, зрительный контакт, то, как они разговаривают - все это очень притягивает. Когда вы в Италии или Испании, романтика практически является частью прогноза погоды", - объясняет она.

К сожалению, британцы или немцы, по ее словам, просто не приносят такого же "тепла".

"Мы любим хорошую чашку кофе и сжатую верхнюю губу, но иногда это не превращается в фейерверк в спальне. Между тем в Италии даже покупка хлеба может восприниматься как прелюдия", - добавила она.

Более трети опрошенных признались, что их самый запоминающийся роман произошел во время отпуска, а почти каждый пятый влюбился (или пережил что-то очень похожее) именно за границей.

Одна женщина рассказала, как ее незабываемая ночь произошла однажды летом в Неаполе: "Я пошла за пиццей, но осталась из-за Паоло". Она добавила, что итальянец имел "невероятную уверенность и теплоту", тогда как британцы "просто спрашивают, хотите ли вы шашлык и объятий".

"Эти данные напоминают нам, что самые значимые романтические переживания часто случаются, когда люди открыты к неожиданному. Страсть не всегда рождается из совершенства. Речь идет о присутствии, игривости и готовности полностью наслаждаться моментом - это то, что средиземноморские культуры идеально воплощают", - говорит Линцалоне.

А какой язык самый привлекательный?

Отдельное исследование, опубликованное в прошлом году, дополняет эту картину и итальянский язык признали самым привлекательным в мире. По данным опроса, этот титул он получил благодаря сочетанию голосов за "самые сексуальные", "самые романтичные" и "самые страстные" языки.

Несмотря на это, когда речь шла о "самом прямом" языке, неудивительно, что первое место занял немецкий. Британский английский же получил звание "самого вежливого".

Что женщины считают привлекательным в мужчинах?

4 научно доказанные черты:

Если женщины ищут идеального любовника, какие черты привлекают их больше всего? Наука имеет ответы:

Популярность

Мужчины кажутся более привлекательными, если они уже популярны среди других женщин. Теория заключается в том, что женщин особенно привлекают мужчины, которые уже имеют партнеров, ведь они, вероятно, будут добрыми и верными, что делает их "хорошими друзьями".

Деньги

Исследования показывают, что женщины чаще считают мужчин привлекательными, если верят, что те имеют "пухлый" кошелек. Женщины в четыре раза более чувствительны к уровню зарплаты, чем мужчины при выборе партнерши.

Мускулы

Сильные, мускулистые, высокие мужчины все еще побеждают в "битве за привлекательность". Исследование, где женщинам показывали фотографии мужчин без рубашек (и без лиц), показало, что мужчины с мускулистыми руками и подтянутым торсом получили значительно более высокие оценки.

Интеллект

Для некоторых внешность и материальное положение отходят на второй план. Почти каждый десятый человек считает интеллект самой привлекательной чертой партнера. Эта черта известна как сапиосексуальность, заявляют исследователи из Университета Западной Австралии.