Топ-чиновниця з Криму отримала 12 років за роботу на окупантів

Жінка з 2014 року працювала у так званому "Міністерстві економічного розвитку республіки Крим". Цього року її вдалося затримати, а суд призначив 12 років позбавлення волі за роботу на окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що, обіймаючи у 2014-2021 роках керівну посаду у "міністерстві економічного розвитку" так званого "уряду" анексованого Криму, "чиновниця" брала участь у підготовці управлінських рішень, спрямованих підпорядкувати економіку півострова країні-агресору", - йдеться у повідомленні.
Жінку вдалося затримати у квітні цього року на території Львівської області. Вона хотіла втекти через кордон з ЄС до Білорусі та згодом до Росії. Їй оголосили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"На підставі зібраних доказів Галицький районний суд м. Львова визнав зловмисницю винною та призначив їй 12 років позбавлення волі", - додали в СБУ.
Нагадаємо, що мешканця Дніпра засудили на 5 років за те, що зливав ворогу дані про ЗСУ.
Також стало відомо, що до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили мешканку Миколаєва, яка за завданням спецслужб РФ добровільно у квітні та травні 2022 року збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ.
Під час окупації частини Київської області чоловік здавав своїх односельців росіянам. Його засудили на 15 років тюрми за державну зраду.
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