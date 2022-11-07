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Топ-чиновница из Крыма получила 12 лет за работу на оккупантов

Фото: Топ-чиновница из Крыма получила 12 лет за работу на оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Женщина с 2014 года работала в так называемом "Министерстве экономического развития республики Крым". В этом году ее удалось задержать, а суд назначил 12 лет лишения свободы за работу на оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий установлено, что, занимая в 2014-2021 годах руководящую должность в "министерстве экономического развития" так называемого "правительства" аннексированного Крыма, "чиновница" принимала участие в подготовке управленческих решений, направленных на подчинение экономике полуострова стране-агрессора", – говорится в сообщении.

Женщину удалось задержать в апреле этого года на территории Львовской области. Она хотела бежать через границу с ЕС в Беларусь и затем в Россию. Ей объявили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"На основании собранных доказательств Галицкий районный суд Львова признал злоумышленницу виновной и назначил ей 12 лет лишения свободы", - добавили в СБУ.

Напомним, что житель Днепра приговорен к 5 годам за то, что сливал врагу данные об ВСУ.

Также стало известно, что к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.

Во время оккупации части Киевской области мужчина сдавал своих односельчан россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

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