Топ-6 смачних страв з кабачків, які варто приготувати цього літа

Кабачки - універсальний овоч літа: їх можна смажити, тушкувати, запікати чи навіть додавати до випічки. Існує 6 найкращих рецептів із кабачком, які стануть у пригоді кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Тертий кабачок відтисніть, змішайте з яйцем, борошном, сіллю, перцем і кропом.
Обсмажте як млинець, переверніть, додайте зверху нарізаний помідор та сир. Під кришкою готуйте ще 3-4 хв.
Терті кабачки можна заморозити й готувати "піцу" взимку.
Інгредієнти:
Спочатку потрібно розрізати кабачки навпіл та вийняти середину.
Після цього обсмажити фарш з овочами та грибами. Начиніть човники та запікайте 25 хв при 180 °C.
Страва виходить смачною, ситною та без зайвого жиру.
Список інгредієнтів:
Цибулю, моркву, картоплю та кабачки потрібно нарізати та тушкувати у каструлі на маслі Гхі. Додайте трішки води та готуйте до готовності. В кінці збийте блендером.
Подавайте з грінками й окремо смаженими на грилі кільцями кабачка. Можна полити бальзаміком для пікантності.
Інгредієнти:
Кабачок спочатку потрібно нарізати овочечисткою на слайси, а потім соломкою як спагеті. Після цього обсмажте на вершковому маслі. Додайте сіль, перець, сметану й крем-сир.
Тушкувати приблизно ще 5 хв.
Інгредієнти:
Кружальця кабачків, товщиною 1 см, потрібно відварити 2 хв у підсоленому кип'ятку.
Після цього витягнути на друшляк, щоб стекла зайва вода і викласти на деко. Зверху покладіть сир і чайну ложку песто.
Запікайте 15 хв при 220 °C.
Інгредієнти:
Тонкі скибочки кабачків потрібно перемішати з олією та викласти на пергамент. Після цього посипте сіллю, перцем і паприкою.
Запікайте при 120 °C до хрумкості.
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