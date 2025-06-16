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Топ-6 смачних страв з кабачків, які варто приготувати цього літа

Рецепти страв з кабачків, які сподобаються кожному (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кабачки - універсальний овоч літа: їх можна смажити, тушкувати, запікати чи навіть додавати до випічки. Існує 6 найкращих рецептів із кабачком, які стануть у пригоді кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.

Кабачкова піца на пательні

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • кабачки - 250 г
  • яйця - 2 шт.
  • борошно - 1 ст.л
  • помідор - половинка
  • твердий сир - 20 г
  • сіль, перець, кріп

Тертий кабачок відтисніть, змішайте з яйцем, борошном, сіллю, перцем і кропом.

Обсмажте як млинець, переверніть, додайте зверху нарізаний помідор та сир. Під кришкою готуйте ще 3-4 хв.

Терті кабачки можна заморозити й готувати "піцу" взимку.

Кабачкова піца на пательні (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачкові човники з індичкою

Інгредієнти:

  • кабачки - 3 шт.
  • фарш індички - 200 г
  • печериці - 50 г
  • помідор - 1 шт.
  • твердий сир - 50 г
  • часник, зелень

Спочатку потрібно розрізати кабачки навпіл та вийняти середину.

Після цього обсмажити фарш з овочами та грибами. Начиніть човники та запікайте 25 хв при 180 °C.

Страва виходить смачною, ситною та без зайвого жиру.

Кабачкові човники з індичкою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Крем-суп із кабачків

Список інгредієнтів:

  • кабачки - 600 г
  • картопля - 250 г
  • морква - 150 г
  • цибуля - 150 г
  • часник - 2-3 зубчики
  • вершкове масло - 50 г
  • сметана - 2 ст.л
  • хмелі-сунелі - 1 ч.л
  • сіль, перець - до смаку
  • грінки

Цибулю, моркву, картоплю та кабачки потрібно нарізати та тушкувати у каструлі на маслі Гхі. Додайте трішки води та готуйте до готовності. В кінці збийте блендером.

Подавайте з грінками й окремо смаженими на грилі кільцями кабачка. Можна полити бальзаміком для пікантності.

Крем-суп з кабачків (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачкова паста

Інгредієнти:

  • кабачки - 1 шт.
  • часник - 1 зубчик
  • сметана - 2 ст.л
  • вершковий сир - 1 ст.л
  • масло Гхі - 10 г
  • сіль, зелень

Кабачок спочатку потрібно нарізати овочечисткою на слайси, а потім соломкою як спагеті. Після цього обсмажте на вершковому маслі. Додайте сіль, перець, сметану й крем-сир.

Тушкувати приблизно ще 5 хв.

Кабачкова паста (фото: кадр з відео)

Кабачки з песто

Інгредієнти:

  • кабачок - 1 шт.
  • сир твердий - 50 г
  • соус песто
  • сіль - до смаку

Кружальця кабачків, товщиною 1 см, потрібно відварити 2 хв у підсоленому кип'ятку.

Після цього витягнути на друшляк, щоб стекла зайва вода і викласти на деко. Зверху покладіть сир і чайну ложку песто.

Запікайте 15 хв при 220 °C.

Кабачки з песто (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачкові чіпси

Інгредієнти:

  • кабачок - 1 шт.
  • сир твердий - 50 г
  • оливкова олія - 1 ст.л
  • сіль, перець і паприка

Тонкі скибочки кабачків потрібно перемішати з олією та викласти на пергамент. Після цього посипте сіллю, перцем і паприкою.

Запікайте при 120 °C до хрумкості.

Кабачкові чіпси (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

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