Топ-6 вкусных блюд из кабачков, которые стоит приготовить этим летом

Кабачки - универсальный овощ лета: их можно жарить, тушить, запекать или даже добавлять в выпечку. Существует 6 лучших рецептов с кабачком, которые пригодятся каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Тертый кабачок отожмите, смешайте с яйцом, мукой, солью, перцем и укропом.
Обжарьте как блинчик, переверните, добавьте сверху нарезанный помидор и сыр. Под крышкой готовьте еще 3-4 мин.
Тертые кабачки можно заморозить и готовить "пиццу" зимой.
Ингредиенты:
Сначала нужно разрезать кабачки пополам и вынуть середину.
После этого обжарить фарш с овощами и грибами. Начините лодочки и запекайте 25 мин при 180 °C.
Блюдо получается вкусным, сытным и без лишнего жира.
Список ингредиентов:
Лук, морковь, картофель и кабачки нужно нарезать и тушить в кастрюле на масле Гхи. Добавьте немного воды и готовьте до готовности. В конце взбейте блендером.
Подавайте с гренками и отдельно жареными на гриле кольцами кабачка. Можно полить бальзамиком для пикантности.
Ингредиенты:
Кабачок сначала нужно нарезать овощечисткой на слайсы, а затем соломкой как спагетти. После этого обжарьте на сливочном масле. Добавьте соль, перец, сметану и крем-сыр.
Тушить примерно еще 5 мин.
Ингредиенты:
Кружочки кабачков, толщиной 1 см, нужно отварить 2 мин в подсоленном кипятке.
После этого вытащить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода и выложить на противень. Сверху положите сыр и чайную ложку песто.
Запекайте 15 мин при 220 °C.
Ингредиенты:
Тонкие ломтики кабачков нужно перемешать с маслом и выложить на пергамент. После этого посыпьте солью, перцем и паприкой.
Запекайте при 120 °C до хрустящей корочки.
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