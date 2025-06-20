Топ-5 тренажерів у спортзалі, які зроблять ваш живіт плоским

Тренер Кейтлін Донато розповіла, що самі по собі тренажери сприяють лише 7% від загального щоденного спалювання калорій. Для видимих ​​результатів роботу на тренажерах слід включити до ширшого плану тренувань, який включає силові тренування, інтервальні кардіовправи та метаболічне кондиціонування.

Нижче наведено 5 найкращих тренажерів для спалювання жиру на животі.

Жим ногами

Кут поштовху вимагає активного залучення м’язів кора для стабілізації хребта та стегон.

Щоб правильно тренуватись на тренажері, дотримуйтесь цих порад:

сядьте, поставивши ноги на платформу на відстані плечей

відпустіть запобіжні ручки та зігніть обидва коліна, контролюючи опускання платформи до грудей

натисніть на обидві п'яти, щоб підняти платформу

Тренажер "Жим ногами" (фото: Freepik)

Римський стілець

Цей тренажер пропрацьовує не лише м’язи преса, але й сідничні та поперек, що є критично важливим для постави та запобігання травмам.

Як виконувати вправу:

сядьте на римський стілець, закріпивши ноги на місці, а стегна розташувавши прямо над подушкою

схрестіть руки перед грудьми або візьміться за вагу для додаткового опору

тримайте тіло прямо, потім опустіть верхню частину тіла, згинаючи стегна, доки тулуб не буде приблизно під кутом 90 градусів до ніг

активуйте сідниці та поперек, щоб підняти тулуб у вихідне положення

Тренажер "Римський стілець" (фото: eatthis.com)

Гребний тренажер

Він забезпечує повне тренування тіла, одночасно тренуючи м’язи кора Тренажер імітує рухи веслування, залучаючи більшість м’язових груп і при цьому має низьке навантаження на суглоби.

Тренуватись потрібно так:

сядьте за гребний тренажер і переконайтеся, що ваші ноги надійно закріплені ременями

візьміться за ручку, руки на відстані плечей

злегка нахиліться назад і потягніть ручку до живота

виконайте рух у зворотному напрямку, витягуючи руки, згинаючись у стегнах і повертаючись в обране положення

Гребний тренажер (фото: Freepik)

Турнік

Підйоми ніг у висі активно включають нижній прес, косі м’язи живота та глибокі стабілізатори.

Робота над м’язами спини і кора допомагає вирівнювати спину, що корисно при сидячій роботі.

Як виконувати вправу:

міцно візьміться за ручки, щоб ноги звисали

піднімаючи коліна до грудей, активуються м'язи кора

опускайтеся контролюючи рухи

Турнік (фото: Freepik)

Кросовер

Тренажер з тросом неймовірно універсальний для роботи з різними зонами м'язів за допомогою правильної техніки та прогресивного опору.

Рукоятку або мотузку встановіть на верхньому блоці. Встаньте та візьміться за ручки. Скручуйте тулуб вниз, напружуючи прес.

Тренажер "Кросовер" (фото: eatthis.com)