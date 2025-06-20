Топ-5 тренажерів у спортзалі, які зроблять ваш живіт плоским

У спробах отримати плоский живіт не обов’язково виснажувати себе щоденними пресами. Існують тренажери, які найефективніше впливають на м’язи живота та допомагають досягти помітного результату вже за кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Кейтлін Донато розповіла, що самі по собі тренажери сприяють лише 7% від загального щоденного спалювання калорій. Для видимих результатів роботу на тренажерах слід включити до ширшого плану тренувань, який включає силові тренування, інтервальні кардіовправи та метаболічне кондиціонування.
Нижче наведено 5 найкращих тренажерів для спалювання жиру на животі.
Кут поштовху вимагає активного залучення м’язів кора для стабілізації хребта та стегон.
Щоб правильно тренуватись на тренажері, дотримуйтесь цих порад:
Цей тренажер пропрацьовує не лише м’язи преса, але й сідничні та поперек, що є критично важливим для постави та запобігання травмам.
Як виконувати вправу:
Він забезпечує повне тренування тіла, одночасно тренуючи м’язи кора Тренажер імітує рухи веслування, залучаючи більшість м’язових груп і при цьому має низьке навантаження на суглоби.
Тренуватись потрібно так:
Підйоми ніг у висі активно включають нижній прес, косі м’язи живота та глибокі стабілізатори.
Робота над м’язами спини і кора допомагає вирівнювати спину, що корисно при сидячій роботі.
Як виконувати вправу:
Тренажер з тросом неймовірно універсальний для роботи з різними зонами м'язів за допомогою правильної техніки та прогресивного опору.
Рукоятку або мотузку встановіть на верхньому блоці. Встаньте та візьміться за ручки. Скручуйте тулуб вниз, напружуючи прес.
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