Топ-5 тренажеров в спортзале, которые сделают ваш живот плоским

В попытках получить плоский живот необязательно изнурять себя ежедневными прессами. Существуют тренажеры, которые наиболее эффективно воздействуют на мышцы живота и помогают достичь заметного результата уже через несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Кейтлин Донато рассказала, что сами по себе тренажеры способствуют лишь 7% от общего ежедневного сжигания калорий. Для видимых результатов работу на тренажерах следует включить в более широкий план тренировок, который включает силовые тренировки, интервальные кардиоупражнения и метаболическое кондиционирование.
Ниже приведено 5 лучших тренажеров для сжигания жира на животе.
Угол толчка требует активного привлечения мышц кора для стабилизации позвоночника и бедер.
Чтобы правильно тренироваться на тренажере, следуйте этим советам:
Этот тренажер прорабатывает не только мышцы пресса, но и ягодичные и поясницу, что является критически важным для осанки и предотвращения травм.
Как выполнять упражнение:
Он обеспечивает полную тренировку тела, одновременно тренируя мышцы кора Тренажер имитирует движения гребли, привлекая большинство мышечных групп и при этом имеет низкую нагрузку на суставы.
Тренироваться нужно так:
Подъемы ног в висе активно включают нижний пресс, косые мышцы живота и глубокие стабилизаторы.
Работа над мышцами спины и кора помогает выравнивать спину, что полезно при сидячей работе.
Как выполнять упражнение:
Тренажер с тросом невероятно универсален для работы с различными зонами мышц с помощью правильной техники и прогрессивного сопротивления.
Рукоятку или веревку установите на верхнем блоке. Встаньте и возьмитесь за ручки. Скручивайте туловище вниз, напрягая пресс.
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