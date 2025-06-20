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Топ-5 тренажеров в спортзале, которые сделают ваш живот плоским

Названы тренажеры в спортзале, которые сделают живот плоским (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В попытках получить плоский живот необязательно изнурять себя ежедневными прессами. Существуют тренажеры, которые наиболее эффективно воздействуют на мышцы живота и помогают достичь заметного результата уже через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренер Кейтлин Донато рассказала, что сами по себе тренажеры способствуют лишь 7% от общего ежедневного сжигания калорий. Для видимых результатов работу на тренажерах следует включить в более широкий план тренировок, который включает силовые тренировки, интервальные кардиоупражнения и метаболическое кондиционирование.

Ниже приведено 5 лучших тренажеров для сжигания жира на животе.

Жим ногами

Угол толчка требует активного привлечения мышц кора для стабилизации позвоночника и бедер.

Чтобы правильно тренироваться на тренажере, следуйте этим советам:

  • сядьте, поставив ноги на платформу на расстоянии плеч
  • отпустите предохранительные ручки и согните оба колена, контролируя опускание платформы к груди
  • нажмите на обе пятки, чтобы поднять платформу

Тренажер "Жим ногами" (фото: Freepik)

Римский стул

Этот тренажер прорабатывает не только мышцы пресса, но и ягодичные и поясницу, что является критически важным для осанки и предотвращения травм.

Как выполнять упражнение:

  • сядьте на римский стул, закрепив ноги на месте, а бедра расположив прямо над подушкой
  • скрестите руки перед грудью или возьмитесь за вес для дополнительной опоры
  • держите тело прямо, затем опустите верхнюю часть тела, сгибая бедра, пока туловище не будет примерно под углом 90 градусов к ногам
  • активируйте ягодицы и поясницу, чтобы поднять туловище в исходное положение

Тренажер "Римский стул" (фото: eatthis.com)

Гребной тренажер

Он обеспечивает полную тренировку тела, одновременно тренируя мышцы кора Тренажер имитирует движения гребли, привлекая большинство мышечных групп и при этом имеет низкую нагрузку на суставы.

Тренироваться нужно так:

  • сядьте за гребной тренажер и убедитесь, что ваши ноги надежно закреплены ремнями
  • возьмитесь за ручку, руки на расстоянии плеч
  • слегка наклонитесь назад и потяните ручку к животу
  • выполните движение в обратном направлении, вытягивая руки, сгибаясь в бедрах и возвращаясь в выбранное положение

Гребной тренажер (фото: Freepik)

Турник

Подъемы ног в висе активно включают нижний пресс, косые мышцы живота и глубокие стабилизаторы.

Работа над мышцами спины и кора помогает выравнивать спину, что полезно при сидячей работе.

Как выполнять упражнение:

  • крепко возьмитесь за ручки, чтобы ноги свисали
  • поднимая колени к груди, активируются мышцы кора
  • опускайтесь контролируя движения

Турник (фото: Freepik)

Кроссовер

Тренажер с тросом невероятно универсален для работы с различными зонами мышц с помощью правильной техники и прогрессивного сопротивления.

Рукоятку или веревку установите на верхнем блоке. Встаньте и возьмитесь за ручки. Скручивайте туловище вниз, напрягая пресс.

Тренажер "Кроссовер" (фото: eatthis.com)

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