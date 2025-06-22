Топ-5 способів, які зроблять похід у McDonald’s корисним для здоров'я

Похід у McDonald’s не обов’язково має шкодити здоров’ю. Важливо лише знати, які страви обрати, як поєднувати інгредієнти та на що звертати увагу в меню.
РБК-Україна повідомляє, чого уникати при виборі їжі у закладі.
Нутриціолог Юлія Шевчук розповіла, що варто обирати гриль замість панірованих страв - менше жиру, калорій і шкідливих трансжирів.
Наприклад, замість "МакЧікен" або нагетси оберіть гриль-чікен бургер.
Панірування вбирає в себе багато олії під час смаження у фритюрі. У результаті:
У 6 нагетсах міститься приблизно 250-300 ккал, не враховуючи соусів чи картоплі
Булка з гамбургера містить приблизно 120-150 ккал, а листя салату - менше 10 ккал. Така заміна автоматично зменшує калорійність страви.
Білий хліб швидко підвищує рівень цукру в крові, стимулює апетит і накопичення жиру. Салат не викликає стрибків інсуліну, що корисно при діабеті або для схуднення.
До того ж салат містить харчові волокна, які сприяють кращому травленню й тривалішому відчуттю ситості.
До таких напоїв відноситься вода, кава чорна без цукру та зелений чай.
Солодка кола додає 150 ккал без жодної користі.
Цукор додає багато зайвих калорій, які швидко накопичуються і сприяють набору ваги. Безцукрові напої містять мало або взагалі не містять калорій, що допомагає контролювати енергетичний баланс.
Регулярне вживання цукровмісних напоїв пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння, діабету 2 типу, серцево-судинних хвороб.
Замовляйте страви без сиру та соусів.. Обирайте салати без заправки або з грецьким йогуртом. Він містить більше білка, ніж звичайний йогурт або десерти, що допомагає довше залишатися ситим і підтримує м’язи.
Важливо пам'ятати, що все повинно бути в міру. Кращі вибори:
Подвійні порції часто містять більше насичених жирів і солі, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та підвищеного тиску.
До того ж великі порції можуть викликати відчуття тяжкості, дискомфорт у шлунку та зниження енергії, особливо якщо їсти швидко.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Юлії Шевчук та сайт Нealth.