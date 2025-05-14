ТОП-5 професій, які зникнуть в Україні до 2030: чи є ваша у списку

Швидкий розвиток технологій змінює ринок праці. Вже до кінця десятиліття під загрозою зникнення опиниться низка професій. Без роботи ризикують залишитися в першу чергу спеціалісти, які виконують однотипні завдання.
Докладніше про майбутні тенденції на ринку праці – в матеріалі РБК-Україна.
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Протягом наступних п'яти років у світі очікується масштабна трансформація професійного середовища. Ці зміни охоплять широкий спектр спеціальностей та спричинять значні структурні зміни в економіці.
У Державній службі зайнятості на запит РБК-Україна розповіли, які професії в Україні перебувають під загрозою зникнення, посилаючись на звіт Всесвітнього економічного форуму (WEF).
Так, під ризиком скорочення у першу чергу опиняться робітники, які виконують шаблонні операції:
Основною причиною зникнення низки професій є стрімкий розвиток технологій та їхнє впровадження в різні сфери економіки.
Завдяки автоматизації, машини та комп'ютерні програми здатні виконувати рутинні, повторювані завдання швидше, точніше та дешевше за людей.
Через цифровізацію люди змінюють свої споживацькі звички, багато процесів переходить в онлайн-формат (магазини, різноманітні послуги тощо), що зменшує потребу у фізичній присутності працівників.
Розвиток штучного інтелекту дозволяє автоматизувати складніші завдання, включаючи аналіз даних, прийняття рішень та спілкування з клієнтами.
Ось основні причини, через які деякі професії можуть зникнути до 2030 року:
Касири та контролери. Автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг, банкомати та безконтактна оплата активно витісняють цих працівників.
Оператори call-центрів. Чат-боти зі штучним інтелектом здатні обробляти значну частину запитів клієнтів.
Оператори введення даних, секретарі та адміністративні асистенти. Автоматизація документообігу та спеціалізоване програмне забезпечення зменшують потребу в рутинній роботі з даними.
Бухгалтери, фінансові аудитори та економісти. Сучасні програми для фінансового аналізу автоматизують багато завдань.
Продавці в магазинах. Розвиток онлайн-торгівлі та маркетплейсів скорочує потребу у фізичній присутності продавців.
Поштові службовці та оператори поштових служб. Електронна пошта та автоматизовані служби доставки стають дедалі популярнішими.
У звіті Всесвітнього економічного форуму 2025 йдеться, що у зв'язку з технологічними змінами зросте попит на певні навички та професії. Затребуваними будуть такі якості працівника:
Важливі професійні "скіли": знання у сфері штучного інтелекту та big data, кібербезпека, технологічна грамотність. Таким чином, серед актуальних професій майбутнього:
У огляді WEF зазначено, що до 2030 року третина компаній планують скорочення персоналу через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, але абсолютна більшість опитаних роботодавців мають намір перекваліфікувати працівників для роботи з новими технологіями.
Тож ключем до успіху на конкурентоспроможності на ринку праці майбутнього стануть інвестиції в освіту, перекваліфікацію та розвиток нових навичок.
При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, текст звіту WEF "Майбутнє робочих місць 2025", публікація CNN.
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