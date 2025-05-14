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ТОП-5 профессий, которые исчезнут в Украине к 2030: есть ли ваша в списке

Фото: профессия кассира в будущем может исчезнуть (GettyImages)
Автор: Анна Березина

Быстрое развитие технологий меняет рынок труда. Уже к концу десятилетия под угрозой исчезновения окажется ряд профессий. Без работы рискуют остаться в первую очередь специалисты, которые выполняют однотипные задачи.

Подробнее о будущих тенденциях на рынке труда – в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Какие профессии могут исчезнуть?
  • Почему произойдут перемены на рынке труда?
  • Какие навыки будут важны в будущем?

Какие профессии могут исчезнуть через 5 лет

В течение следующих пяти лет в мире ожидается масштабная трансформация профессиональной среды. Эти изменения охватят широкий спектр специальностей и повлекут за собой значительные структурные изменения в экономике.

В Государственной службе занятости на запрос РБК-Украина рассказали, какие профессии в Украине находятся под угрозой исчезновения, ссылаясь на отчет Всемирного экономического форума (WEF).
Так, под риском сокращения в первую очередь окажутся работники, которые выполняют шаблонные операции:

  • кассиры;
  • билетные контроллеры;
  • клерки: административные ассистенты, секретари, операторы ввода данных;
  • работники почтовых служб;
  • операторы call-центров, диспетчеры и т.д.

Фото: операторов call-центров в будущем заменят чат-боты (freepik.com)

Почему отдельные специалисты могут потерять работу

Основной причиной исчезновения ряда профессий является стремительное развитие технологий и их внедрение в разные сферы экономики.

Благодаря автоматизации, машины и компьютерные программы способны выполнять рутинные, повторяющиеся задачи быстрее, точнее и дешевле людей.

Из-за цифровизации люди меняют свои потребительские привычки, многие процессы переходят в онлайн-формат (магазины, различные услуги и т.д.), что уменьшает потребность в физическом присутствии работников.

Развитие искусственного интеллекта позволяет автоматизировать более сложные задачи, включая анализ данных, принятие решений и общение с клиентами.

Вот основные причины, по которым некоторые профессии могут исчезнуть к 2030 году:

Кассиры и контролеры. Автоматизированные системы самообслуживания, онлайн-банкинг, банкоматы и бесконтактная оплата активно вытесняют этих работников.

Операторы call-центров. Чат-боты с искусственным интеллектом способны обрабатывать значительную часть запросов клиентов.

Операторы ввода данных, секретари и административные ассистенты. Автоматизация документооборота и специализированное программное обеспечение уменьшают потребность в рутинной работе с данными.

Бухгалтеры, финансовые аудиторы и экономисты. Современные программы для финансового анализа автоматизируют многие задачи.

Продавцы в магазинах. Развитие онлайн-торговли и маркетплейсов сокращает потребность в физическом присутствии продавцов.

Почтовые служащие и операторы почтовых служб. Электронная почта и автоматизированные службы доставки становятся все более популярными.

Фото: потребность в кассирах уменьшается (freepik.com)

Какие навыки и профессии будут актуальны

В отчете Всемирного экономического форума 2025 говорится, что в связи с технологическими изменениями возрастет спрос на определенные навыки и профессии. Востребованными будут следующие качества работника:

  • Аналитическое мышление;
  • Устойчивость, гибкость;
  • Лидерство и социальное влияние;
  • Креативное мышление;
  • Навыки межличностного общения и командной работы
  • Стрессоустойчивость, организованность и мобильность;
  • Навыки управления талантами, учебы и наставничества;
  • Критическое мышление и решение проблем.

Важные профессиональные "скилы": знания в сфере искусственного интеллекта и big data, кибербезопасность, технологическая грамотность. Таким образом, среди актуальных профессий будущего:

  • Специалисты по управлению искусственным интеллектом
  • Аналитики и специалисты по управлению данными
  • Специалисты по диджитал-продвижению, сервису и продажам
  • Консультанты по цифровым финансам и валютам
  • Специалисты по кибербезопасности
  • Инженеры по возобновляемой энергетике
  • Специалисты по электромобилям и автономным транспортным средствам

В обзоре WEF отмечено, что к 2030 году треть компаний планируют сокращение персонала из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта, но абсолютное большинство опрошенных работодателей намерены переквалифицировать персонал для работы с новыми технологиями.

Поэтом ключом к успеху и конкурентоспособности на рынке труда будущего станут инвестиции в образование, переквалификацию и развитие новых навыков.

При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, текст отчета WEF "Будущее рабочих мест 2025", публикация CNN.

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