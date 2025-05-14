ТОП-5 профессий, которые исчезнут в Украине к 2030: есть ли ваша в списке

Быстрое развитие технологий меняет рынок труда. Уже к концу десятилетия под угрозой исчезновения окажется ряд профессий. Без работы рискуют остаться в первую очередь специалисты, которые выполняют однотипные задачи.
Подробнее о будущих тенденциях на рынке труда – в материале РБК-Украина.
Главное:
В течение следующих пяти лет в мире ожидается масштабная трансформация профессиональной среды. Эти изменения охватят широкий спектр специальностей и повлекут за собой значительные структурные изменения в экономике.
В Государственной службе занятости на запрос РБК-Украина рассказали, какие профессии в Украине находятся под угрозой исчезновения, ссылаясь на отчет Всемирного экономического форума (WEF).
Так, под риском сокращения в первую очередь окажутся работники, которые выполняют шаблонные операции:
Основной причиной исчезновения ряда профессий является стремительное развитие технологий и их внедрение в разные сферы экономики.
Благодаря автоматизации, машины и компьютерные программы способны выполнять рутинные, повторяющиеся задачи быстрее, точнее и дешевле людей.
Из-за цифровизации люди меняют свои потребительские привычки, многие процессы переходят в онлайн-формат (магазины, различные услуги и т.д.), что уменьшает потребность в физическом присутствии работников.
Развитие искусственного интеллекта позволяет автоматизировать более сложные задачи, включая анализ данных, принятие решений и общение с клиентами.
Вот основные причины, по которым некоторые профессии могут исчезнуть к 2030 году:
Кассиры и контролеры. Автоматизированные системы самообслуживания, онлайн-банкинг, банкоматы и бесконтактная оплата активно вытесняют этих работников.
Операторы call-центров. Чат-боты с искусственным интеллектом способны обрабатывать значительную часть запросов клиентов.
Операторы ввода данных, секретари и административные ассистенты. Автоматизация документооборота и специализированное программное обеспечение уменьшают потребность в рутинной работе с данными.
Бухгалтеры, финансовые аудиторы и экономисты. Современные программы для финансового анализа автоматизируют многие задачи.
Продавцы в магазинах. Развитие онлайн-торговли и маркетплейсов сокращает потребность в физическом присутствии продавцов.
Почтовые служащие и операторы почтовых служб. Электронная почта и автоматизированные службы доставки становятся все более популярными.
В отчете Всемирного экономического форума 2025 говорится, что в связи с технологическими изменениями возрастет спрос на определенные навыки и профессии. Востребованными будут следующие качества работника:
Важные профессиональные "скилы": знания в сфере искусственного интеллекта и big data, кибербезопасность, технологическая грамотность. Таким образом, среди актуальных профессий будущего:
В обзоре WEF отмечено, что к 2030 году треть компаний планируют сокращение персонала из-за автоматизации задач с помощью искусственного интеллекта, но абсолютное большинство опрошенных работодателей намерены переквалифицировать персонал для работы с новыми технологиями.
Поэтом ключом к успеху и конкурентоспособности на рынке труда будущего станут инвестиции в образование, переквалификацию и развитие новых навыков.
При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, текст отчета WEF "Будущее рабочих мест 2025", публикация CNN.
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