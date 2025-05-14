ТОП-5 професій, які зникнуть в Україні до 2030: чи є ваша у списку

Швидкий розвиток технологій змінює ринок праці. Вже до кінця десятиліття під загрозою зникнення опиниться низка професій. Без роботи ризикують залишитися в першу чергу спеціалісти, які виконують однотипні завдання.

Докладніше про майбутні тенденції на ринку праці – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Які професії можуть зникнути?

Чому відбудуться зміни на ринку праці?

Які навички будуть важливими у майбутньому?

Які професії можуть зникнути через 5 років

Протягом наступних п'яти років у світі очікується масштабна трансформація професійного середовища. Ці зміни охоплять широкий спектр спеціальностей та спричинять значні структурні зміни в економіці.

У Державній службі зайнятості на запит РБК-Україна розповіли, які професії в Україні перебувають під загрозою зникнення, посилаючись на звіт Всесвітнього економічного форуму (WEF).

Так, під ризиком скорочення у першу чергу опиняться робітники, які виконують шаблонні операції:

касири ;

; квиткові контролери ;

; клерки : адміністративні асистенти, секретарі, оператори введення данних;

: адміністративні асистенти, секретарі, оператори введення данних; працівники поштових служб ;

; оператори call-центрів, диспетчери тощо.

Фото: операторів call-центрів у майбутньому замінять чат-боти (freepik.com)

Чому окремі спеціалісти можуть втратити роботу

Основною причиною зникнення низки професій є стрімкий розвиток технологій та їхнє впровадження в різні сфери економіки.

Завдяки автоматизації, машини та комп'ютерні програми здатні виконувати рутинні, повторювані завдання швидше, точніше та дешевше за людей.

Через цифровізацію люди змінюють свої споживацькі звички, багато процесів переходить в онлайн-формат (магазини, різноманітні послуги тощо), що зменшує потребу у фізичній присутності працівників.

Розвиток штучного інтелекту дозволяє автоматизувати складніші завдання, включаючи аналіз даних, прийняття рішень та спілкування з клієнтами.

Ось основні причини, через які деякі професії можуть зникнути до 2030 року:

Касири та контролери. Автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг, банкомати та безконтактна оплата активно витісняють цих працівників.

Оператори call-центрів. Чат-боти зі штучним інтелектом здатні обробляти значну частину запитів клієнтів.

Оператори введення даних, секретарі та адміністративні асистенти. Автоматизація документообігу та спеціалізоване програмне забезпечення зменшують потребу в рутинній роботі з даними.

Бухгалтери, фінансові аудитори та економісти. Сучасні програми для фінансового аналізу автоматизують багато завдань.

Продавці в магазинах. Розвиток онлайн-торгівлі та маркетплейсів скорочує потребу у фізичній присутності продавців.

Поштові службовці та оператори поштових служб. Електронна пошта та автоматизовані служби доставки стають дедалі популярнішими.

Фото: потреба в касирах зменшується (freepik.com)

Які навички та професії будуть актуальними

У звіті Всесвітнього економічного форуму 2025 йдеться, що у зв'язку з технологічними змінами зросте попит на певні навички та професії. Затребуваними будуть такі якості працівника:

Аналітичне мислення;

Стійкість, гнучкість;

Лідерство та соціальний вплив;

Креативне мислення;

Навички міжособистісного спілкування та командної роботи

Стресостійкість, організованість та мобільність;

Навички управління талантами, навчання та наставництва;

Критичне мислення та розв'язання проблем.

Важливі професійні "скіли": знання у сфері штучного інтелекту та big data, кібербезпека, технологічна грамотність. Таким чином, серед актуальних професій майбутнього:

Фахівці з управління штучним інтелектом

Аналітики та фахівці з управління даними

Спеціалісти з діджитал-просування, сервісу та продажів

Консультанти з цифрових фінансів та валют

Фахівці з кібербезпеки

Інженери з відновлюваної енергетики

Фахівці з електромобілів та автономних транспортних засобів

У огляді WEF зазначено, що до 2030 року третина компаній планують скорочення персоналу через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, але абсолютна більшість опитаних роботодавців мають намір перекваліфікувати працівників для роботи з новими технологіями.

Тож ключем до успіху на конкурентоспроможності на ринку праці майбутнього стануть інвестиції в освіту, перекваліфікацію та розвиток нових навичок.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, текст звіту WEF "Майбутнє робочих місць 2025", публікація CNN.