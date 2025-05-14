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ТОП-5 професій, які зникнуть в Україні до 2030: чи є ваша у списку

Середа 14 травня 2025 06:02
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ТОП-5 професій, які зникнуть в Україні до 2030: чи є ваша у списку Фото: професія касира в майбутньому може зникнути (GettyImages)
Автор: Анна Березіна

Швидкий розвиток технологій змінює ринок праці. Вже до кінця десятиліття під загрозою зникнення опиниться низка професій. Без роботи ризикують залишитися в першу чергу спеціалісти, які виконують однотипні завдання.

Докладніше про майбутні тенденції на ринку праці – в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Які професії можуть зникнути?
  • Чому відбудуться зміни на ринку праці?
  • Які навички будуть важливими у майбутньому?

Які професії можуть зникнути через 5 років

Протягом наступних п'яти років у світі очікується масштабна трансформація професійного середовища. Ці зміни охоплять широкий спектр спеціальностей та спричинять значні структурні зміни в економіці.

У Державній службі зайнятості на запит РБК-Україна розповіли, які професії в Україні перебувають під загрозою зникнення, посилаючись на звіт Всесвітнього економічного форуму (WEF).

Так, під ризиком скорочення у першу чергу опиняться робітники, які виконують шаблонні операції:

  • касири;
  • квиткові контролери;
  • клерки: адміністративні асистенти, секретарі, оператори введення данних;
  • працівники поштових служб;
  • оператори call-центрів, диспетчери тощо.

ТОП-5 професій, які зникнуть в Україні до 2030: чи є ваша у спискуФото: операторів call-центрів у майбутньому замінять чат-боти (freepik.com)

Чому окремі спеціалісти можуть втратити роботу

Основною причиною зникнення низки професій є стрімкий розвиток технологій та їхнє впровадження в різні сфери економіки.

Завдяки автоматизації, машини та комп'ютерні програми здатні виконувати рутинні, повторювані завдання швидше, точніше та дешевше за людей.

Через цифровізацію люди змінюють свої споживацькі звички, багато процесів переходить в онлайн-формат (магазини, різноманітні послуги тощо), що зменшує потребу у фізичній присутності працівників.

Розвиток штучного інтелекту дозволяє автоматизувати складніші завдання, включаючи аналіз даних, прийняття рішень та спілкування з клієнтами.

Ось основні причини, через які деякі професії можуть зникнути до 2030 року:

Касири та контролери. Автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг, банкомати та безконтактна оплата активно витісняють цих працівників.

Оператори call-центрів. Чат-боти зі штучним інтелектом здатні обробляти значну частину запитів клієнтів.

Оператори введення даних, секретарі та адміністративні асистенти. Автоматизація документообігу та спеціалізоване програмне забезпечення зменшують потребу в рутинній роботі з даними.

Бухгалтери, фінансові аудитори та економісти. Сучасні програми для фінансового аналізу автоматизують багато завдань.

Продавці в магазинах. Розвиток онлайн-торгівлі та маркетплейсів скорочує потребу у фізичній присутності продавців.

Поштові службовці та оператори поштових служб. Електронна пошта та автоматизовані служби доставки стають дедалі популярнішими.

ТОП-5 професій, які зникнуть в Україні до 2030: чи є ваша у спискуФото: потреба в касирах зменшується (freepik.com)

Які навички та професії будуть актуальними

У звіті Всесвітнього економічного форуму 2025 йдеться, що у зв'язку з технологічними змінами зросте попит на певні навички та професії. Затребуваними будуть такі якості працівника:

  • Аналітичне мислення;
  • Стійкість, гнучкість;
  • Лідерство та соціальний вплив;
  • Креативне мислення;
  • Навички міжособистісного спілкування та командної роботи
  • Стресостійкість, організованість та мобільність;
  • Навички управління талантами, навчання та наставництва;
  • Критичне мислення та розв'язання проблем.

Важливі професійні "скіли": знання у сфері штучного інтелекту та big data, кібербезпека, технологічна грамотність. Таким чином, серед актуальних професій майбутнього:

  • Фахівці з управління штучним інтелектом
  • Аналітики та фахівці з управління даними
  • Спеціалісти з діджитал-просування, сервісу та продажів
  • Консультанти з цифрових фінансів та валют
  • Фахівці з кібербезпеки
  • Інженери з відновлюваної енергетики
  • Фахівці з електромобілів та автономних транспортних засобів

У огляді WEF зазначено, що до 2030 року третина компаній планують скорочення персоналу через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, але абсолютна більшість опитаних роботодавців мають намір перекваліфікувати працівників для роботи з новими технологіями.

Тож ключем до успіху на конкурентоспроможності на ринку праці майбутнього стануть інвестиції в освіту, перекваліфікацію та розвиток нових навичок.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, текст звіту WEF "Майбутнє робочих місць 2025", публікація CNN.

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