ТОП-5 професій, які зникнуть в Україні до 2030: чи є ваша у списку
Швидкий розвиток технологій змінює ринок праці. Вже до кінця десятиліття під загрозою зникнення опиниться низка професій. Без роботи ризикують залишитися в першу чергу спеціалісти, які виконують однотипні завдання.
Докладніше про майбутні тенденції на ринку праці – в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Які професії можуть зникнути?
- Чому відбудуться зміни на ринку праці?
- Які навички будуть важливими у майбутньому?
Які професії можуть зникнути через 5 років
Протягом наступних п'яти років у світі очікується масштабна трансформація професійного середовища. Ці зміни охоплять широкий спектр спеціальностей та спричинять значні структурні зміни в економіці.
У Державній службі зайнятості на запит РБК-Україна розповіли, які професії в Україні перебувають під загрозою зникнення, посилаючись на звіт Всесвітнього економічного форуму (WEF).
Так, під ризиком скорочення у першу чергу опиняться робітники, які виконують шаблонні операції:
- касири;
- квиткові контролери;
- клерки: адміністративні асистенти, секретарі, оператори введення данних;
- працівники поштових служб;
- оператори call-центрів, диспетчери тощо.
Фото: операторів call-центрів у майбутньому замінять чат-боти (freepik.com)
Чому окремі спеціалісти можуть втратити роботу
Основною причиною зникнення низки професій є стрімкий розвиток технологій та їхнє впровадження в різні сфери економіки.
Завдяки автоматизації, машини та комп'ютерні програми здатні виконувати рутинні, повторювані завдання швидше, точніше та дешевше за людей.
Через цифровізацію люди змінюють свої споживацькі звички, багато процесів переходить в онлайн-формат (магазини, різноманітні послуги тощо), що зменшує потребу у фізичній присутності працівників.
Розвиток штучного інтелекту дозволяє автоматизувати складніші завдання, включаючи аналіз даних, прийняття рішень та спілкування з клієнтами.
Ось основні причини, через які деякі професії можуть зникнути до 2030 року:
Касири та контролери. Автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг, банкомати та безконтактна оплата активно витісняють цих працівників.
Оператори call-центрів. Чат-боти зі штучним інтелектом здатні обробляти значну частину запитів клієнтів.
Оператори введення даних, секретарі та адміністративні асистенти. Автоматизація документообігу та спеціалізоване програмне забезпечення зменшують потребу в рутинній роботі з даними.
Бухгалтери, фінансові аудитори та економісти. Сучасні програми для фінансового аналізу автоматизують багато завдань.
Продавці в магазинах. Розвиток онлайн-торгівлі та маркетплейсів скорочує потребу у фізичній присутності продавців.
Поштові службовці та оператори поштових служб. Електронна пошта та автоматизовані служби доставки стають дедалі популярнішими.
Фото: потреба в касирах зменшується (freepik.com)
Які навички та професії будуть актуальними
У звіті Всесвітнього економічного форуму 2025 йдеться, що у зв'язку з технологічними змінами зросте попит на певні навички та професії. Затребуваними будуть такі якості працівника:
- Аналітичне мислення;
- Стійкість, гнучкість;
- Лідерство та соціальний вплив;
- Креативне мислення;
- Навички міжособистісного спілкування та командної роботи
- Стресостійкість, організованість та мобільність;
- Навички управління талантами, навчання та наставництва;
- Критичне мислення та розв'язання проблем.
Важливі професійні "скіли": знання у сфері штучного інтелекту та big data, кібербезпека, технологічна грамотність. Таким чином, серед актуальних професій майбутнього:
- Фахівці з управління штучним інтелектом
- Аналітики та фахівці з управління даними
- Спеціалісти з діджитал-просування, сервісу та продажів
- Консультанти з цифрових фінансів та валют
- Фахівці з кібербезпеки
- Інженери з відновлюваної енергетики
- Фахівці з електромобілів та автономних транспортних засобів
У огляді WEF зазначено, що до 2030 року третина компаній планують скорочення персоналу через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, але абсолютна більшість опитаних роботодавців мають намір перекваліфікувати працівників для роботи з новими технологіями.
Тож ключем до успіху на конкурентоспроможності на ринку праці майбутнього стануть інвестиції в освіту, перекваліфікацію та розвиток нових навичок.
При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, текст звіту WEF "Майбутнє робочих місць 2025", публікація CNN.
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