ТОП-5 електричних кросоверів українського ринку

Часи, коли електромобілі позиціонували як економічний транспорт для ощадливих громадян, давно минули. Сьогоднішні "електрички" – це часто статусні машини для поважних і успішних людей, які не соромляться показати свої статки. Тому серед машин на батарейках так багато машин такого малораціонального, але модного типу як кросовер. В Україні вибір таких машин просто розкішний.

Volkswagen ID.4

Популярна модель від Volkswagen, яка виробляється у Німеччині і в Китаї, але в Україні представлені здебільшого китайські версії – через доступну ціну (порядку 29 000 доларів). Вона доступна у кількох версіях, зокрема, в задньопривідній модифікації та повнопривідній – більш потужній, з двома електромоторами (сумарно 313 к.с.). Зовні "китаєць" відрізняється більшим кліренсом та іншими бамперами, розташуванням номерного знаку на двері багажника і ілюмінацією між задніми ліхтарями. Запас ходу гідний – 400 – 550 км (методика NEDC) в залежності від батареї.

MG4

Цю британсько-китайську машину створювали суто як електромобіль, і вона вийшла цілком гідною в плані технічних характеристик – та й, власне, не тільки в них. У машини незвичний інтер’єр з кількома варіантами оздоблення, але щирі драйвери оцінять цікаву керованість автівки, зокрема, її точне кермо і привод на задню вісь. 200-сильний електромотор прискорю MG4 до 100 км/год за 7,9 с. З іншого боку, вжито комплекс заходів для продовження пробігу без підзарядки: система рециркуляції, що повертає енергію до акумуляторної батареї, в MG4 Electric має три рівні: легкий, помірний і важкий. При найкращому стані справ пробіг без підзарядки сягатиме 450 км (батарея 64 кВт-г,од методика WLTP). В Україні на цю модель дається 7 років гарантії (або 150 000 км).

Toyota bZ4X

Як не дивно, але цей середньорозмірний електрокросовер – одна з перших суто електричних машин марки Toyota. У нього виразний екстер’єр, а технічне начиння базується на передових японських технологіях, причому в колах співавторів проекту – інженери Subaru. Рідкісна відмінність Toyota bZ4X від багатьох конкурентів – у можливості вибору між передньопривідною та повнопривідною модифікаціями. Модифікація 4х4 потужніша, двійко її електродвигунів сумарно віддають потужність 218 к.с., а до 100 км/год вона розганяється за 7,7 с. Обіцяний запас ходу – 400 – 615 км (методика CLTC).

Tesla Model Y

Цей загальношанований автомобіль потрапляє в нашу країну здебільшого після заокеанських неприємностей і українського ремонту. Особливо презентувати цю модель не варто, бо вона добре відома у нас вже протягом майже п’яти років. У машини небагатий інтер’єр, але досконала технічно частина. В основі моделі начиння седану Model 3, але власна фішка Model Y – семимісний салон в одній з комплектацій. Так само можна обирати задньопривідну версію (один двигун) та повнопривідну (два двигуни), з запасом ходу все гаразд, навіть якщо у вас вистачить грошей тільки на найменшу батарею. Між іншим, найшвидша модифікація моделі має розгін 0-100 км/год за 3,5 секунди…

Volvo XC40 Recharge

Volvo – не спеціально спроектований електромобіль, а електрична версія добре відомої моделі XC40. Батарею вдало сховали під підлогою, тож простір у салоні та багажнику зменшився не на багато. Це Volvo, а тому машина добротна і багата на опції, в салоні якісне оздоблення. Рідкісна на сьогодні особливість – у машини м’яка, комфортна підвіска, і вона вміє добре поглинати нерівності на шляхах. А те, що суттєво відрізняє електроверсію Volvo XC40 від бензинової (дизельної), піде тільки в плюс "електричці": в неї суттєво краща динаміка.

Коротко

Тим, хто обиратиме собі електричний кросовер, можна по-хорошому позаздрити – бо це не зовсім те, що обирати кросовер з ДВЗ. У випадку з електро-SUV ви отримаєте не стільки таку собі подобу позашляховика, скільки подобу спорткара у високому кузові. Бо навіть найповільніші з представлених тут машин прискорюються на рівні серйозних спорткупе з V8, про які ми мріяли ще кілька років тому.