ТОП-5 электрических кроссоверов украинского рынка

Времена, когда электромобили позиционировались как экономический транспорт для бережливых граждан, давно прошли. Сегодняшние "электрички" – это часто статусные машины для уважаемых и успешных людей, которые не стесняются показать свое состояние. Поэтому среди машин на батарейках так много машин такого малорационального, но модного типа, как кроссовер. В Украине выбор таких машин просто роскошный.

Volkswagen ID.4

Популярная модель от Volkswagen, которая производится в Германии и Китае, но в Украине представлены в основном китайские версии – из-за доступной цены (порядка 29 000 долларов). Она доступна в нескольких версиях, в частности, в заднеприводной модификации и в полноприводной – более мощной, с двумя электромоторами (суммарно 313 л.с.). Внешне "китаец" отличается большим клиренсом и другими бамперами, расположением номерного знака на двери багажника и иллюминацией между задними фонарями. Запас хода достойный – 400 – 550 км (методика NEDC) в зависимости от батареи.

MG4

Эту британско-китайскую машину создавали чисто как электромобиль, и она получилась вполне достойной в плане технических характеристик – и, собственно, не только у них. У машины необычный интерьер с несколькими вариантами отделки, но искренние драйверы оценят интересную управляемость автомобиля, в частности, его точный руль и привод на заднюю ось. 200-сильный электромотор ускоря MG4 до 100 км/ч за 7,9 с. С другой стороны, принят комплекс мер по продолжению пробега без подзарядки: система рециркуляции, возвращающая энергию к аккумуляторной батарее, в MG4 Electric имеет три уровня: легкий, умеренный и тяжелый. При наилучшем положении дел пробег без подзарядки будет достигать 450 км (батарея 64 кВт-ч, от методика WLTP). В Украине на эту модель дается 7 лет гарантии (150 000 км).

Toyota bZ4X

Как ни странно, но этот среднеразмерный электрокроссовер – одна из первых чисто электрических машин марки Toyota. У него выразительный экстерьер, а техническая утварь базируется на передовых японских технологиях, причем в кругах соавторов проекта – инженеры Subaru. Редкое отличие Toyota bZ4X от многих конкурентов – в возможности выбора между переднеприводной и полноприводной модификациями. Модификация 4х4 более мощная, двое ее электродвигателей суммарно отдают мощность 218 л.с., а до 100 км/ч она разгоняется за 7,7 с. Обещанный запас хода – 400 – 615 км (методика CLTC).

Tesla Model Y

Этот общеуважаемый автомобиль попадает в нашу страну, в основном, после заокеанских неприятностей и украинского ремонта. Особенно презентовать эту модель не стоит, потому что она хорошо известна у нас уже почти пять лет. У машины небогатый интерьер, но совершенная техническая часть. В основе модели – седан Model 3, но собственная фишка Model Y – семиместный салон в одной из комплектаций. Так же можно выбирать заднеприводную версию (один двигатель) и полноприводную (два двигателя), с запасом хода все хорошо, даже если у вас хватит денег только на малейшую батарею. Между прочим, самая быстрая модификация модели имеет разгон 0-100 км/ч за 3,5 секунды.

Volvo XC40 Recharge

Volvo – не специально спроектированный электромобиль, а электрическая версия хорошо известной модели XC40. Батарею удачно спрятали под полом, поэтому пространство в салоне и багажнике уменьшилось ненамного. Это Volvo, а потому машина добротная и богатая опциями, в салоне качественная отделка. Редкая на сегодняшний день особенность – у машины мягкая, комфортная подвеска, и она умеет хорошо поглощать неровности на путях. А то, что существенно отличает электроверсию Volvo XC40 от бензиновой (дизельной) пойдет только в плюс "электричке": у нее существенно лучшая динамика.

Кратко

Тем, кто будет выбирать себе электрический кроссовер, можно по-хорошему позавидовать – потому что это не совсем то, что выбирать кроссовер из ДВС. В случае с электро-SUV вы получите не столько подобие внедорожника, сколько подобие спорткара в высоком кузове. Даже самые медленные из представленных здесь машин ускоряются на уровне серьезных спорткупе с V8, о которых мы мечтали еще несколько лет назад.