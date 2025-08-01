ТОП-3 стрижок та фарбувань, які давно не в моді: думка hair-стиліста Олени Кравець та KOLA

Мода - річ мінлива, і те, що ще вчора вважалося стильним, сьогодні може виглядати як пережиток нульових.
Топ-експерт у beauty-індустрії Іван Морозов, серед клієнтів якого KOLA, Катерина Сільченко, Олена Кравець та інші зірки, в ексклюзивному коментарі РБК-Україна поділився своєю думкою про застарілі або невдалі зачіски та техніки фарбування, які точно варто залишити в минулому.
Колористика відіграє величезну роль у загальному образі, і саме тут багато хто часто робить помилки.
Грубий контраст між відрослим натуральним корінням і дуже світлим або яскравим довжиною - вже не просто неактуально, а виглядає дешево.
Якщо перехід у кольорі надто різкий і помітний, це створює ефект неакуратного, недоглянутого волосся.
"Коли велика градація між своїм кольором і тим, що нанесли - це просто зашквар повний", - зазначає стиліст.
Ще кілька років тому насичені кольори волосся були трендом: рожеві пасма, смарагдові чи навіть неоново-сині.
Але сьогодні такі кольори сприймаються як відлуння підліткової естетики або косплею.
Особливо, якщо це фарбування виконане прямими пігментами - без глибини, об'єму й уніфікованого тону.
"Фарбування прямими пігментами - це вже віджило. Це історія, яка повинна залишитися в минулому", - вважає експерт.
Серед стрижок також є беззаперечні аутсайдери. У моді залишаються натуральність, м’які лінії, легкість.
А от чіткі, графічні стрижки з явним контрастом довжини - наприклад, так зване "каре на ніжці" чи "боб-каре" з дуже піднятим потилицею і довгими пасмами спереду - виглядають застаріло.
"Коли стрижуть дуже високу потилицю і залишають довжину на візках спереду - це виглядає як привіт із 2000-х", - каже стиліст.
Ще один стильовий промах - це використання гофрування (дрібних хвиль) у кореневій зоні без належного укладання.
Таке волосся виглядає штучно, об’єм - надмірний, а загальний вигляд - "домашній", а не салонний.
"Гофрування само по собі не проблема, але якщо його просто накласти біля коріння без укладки - результат вбиває весь образ", - коментує фахівець.
Не все, що було модним кілька років тому, варто продовжувати носити сьогодні.
Мода постійно змінюється, тому важливо вчасно оновлювати не лише гардероб, а й підхід до зачіски й фарбування.
Іноді достатньо відмовитись від застарілих технік, аби образ засяяв по-новому. Але, важливо додати, що це виключно моя думка.
Кожна дівчина має право виглядати так, як відчуває себе. Адже стиль - це не про правила, а про свободу бути собою.
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