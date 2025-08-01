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ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLA

Пятница 01 августа 2025 16:34
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ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLA Какие стрижки и окрашивания уже не модны в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Мода - вещь изменчивая, и то, что еще вчера считалось стильным, сегодня может выглядеть как пережиток нулевых.

Топ-эксперт в beauty-индустрии Иван Морозов, среди клиентов которого KOLA, Екатерина Сильченко, Елена Кравец и другие звезды, в эксклюзивном комментарии РБК-Украина поделился своим мнением об устаревших или неудачных прическах и техниках окрашивания, которые точно стоит оставить в прошлом.

Резкая контрастность в окрашивании - растяжка цвета с резким переходом

Колористика играет огромную роль в общем образе, и именно здесь многие часто совершают ошибки.

Грубый контраст между отросшими натуральными корнями и очень светлым или ярким длиной - уже не просто неактуально, а выглядит дешево.

ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLAКакие стрижки и окрашивания уже не модны в 2025 году (фото: Getty Images)

Если переход в цвете слишком резкий и заметный, это создает эффект неаккуратных, неухоженных волос.

"Когда большая градация между своим цветом и тем, что нанесли - это просто зашквар полный", - отмечает стилист.

ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLAКакие стрижки и окрашивания уже не модны в 2025 году (фото: Getty Images)

Яркие прямые пигменты - розовое, зеленое, синее

Еще несколько лет назад насыщенные цвета волос были трендом: розовые пряди, изумрудные или даже неоново-синие.

Но сегодня такие цвета воспринимаются как отголоски подростковой эстетики или косплея.

ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLAКакие стрижки и окрашивания уже не модны в 2025 году (фото: Getty Images)

Особенно, если это окрашивание выполнено прямыми пигментами - без глубины, объема и унифицированного тона.

"Окрашивание прямыми пигментами - это уже отжило. Это история, которая должна остаться в прошлом", - считает эксперт.

ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLAИван Морозов (фото предоставлено экспертом)

Стрижки с перебором: "боб-каре на ножке" и высокий затылок с длинным передом

Среди стрижек также есть безоговорочные аутсайдеры. В моде остаются натуральность, мягкие линии, легкость.

А вот четкие, графические стрижки с явным контрастом длины - например, так называемое "каре на ножке" или "боб-каре" с очень приподнятым затылком и длинными прядями спереди - выглядят устарело.

ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLAАнтитренд причесок 2025 (фото: instagram.com/no45hairdressing)

"Когда стригут очень высокий затылок и оставляют длину на тележках спереди - это выглядит как привет из 2000-х", - говорит стилист.

ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLAАнтитренд причесок 2025 (фото: pinterest.com)

Бонус: гофрирование без стайлинга - полный провал

Еще один стилевой промах - это использование гофрирования (мелких волн) в корневой зоне без должной укладки.

Такие волосы выглядят искусственно, объем - чрезмерный, а общий вид - "домашний", а не салонный.

"Гофрирование само по себе не проблема, но если его просто наложить у корней без укладки - результат убивает весь образ", - комментирует специалист.

ТОП-3 стрижек и окрашиваний, которые давно не в моде: мнение hair-стилиста Елены Кравец и KOLAГофрирование - антитренд 2025 года (фото: Getty Images)

Не все, что было модным несколько лет назад, стоит продолжать носить сегодня.

Мода постоянно меняется, поэтому важно вовремя обновлять не только гардероб, но и подход к прическе и окрашиванию.

Иногда достаточно отказаться от устаревших техник, чтобы образ засиял по-новому. Но, важно добавить, что это исключительно мое мнение.

Каждая девушка имеет право выглядеть так, как чувствует себя. Ведь стиль - это не о правилах, а о свободе быть собой.

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