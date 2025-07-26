Топ-3 розрекламовані аналізи, які насправді не ефективні

IgG до гліадину

За словами експерта, виявлення IgG до гліадину лише показує, що ви вживаєте продукти, які містять глютен - це не ознака патології, а нормальна імунна реакція.

"Якщо є підозра на целіакію, здаємо - аналіз крові на Ig A, антитіла класу g А до тканинної трансглутамінази та ендомізію + біопсія з 12-палої кишки", - додала експерт.

Антитіла класу IgG до гельмінтів

Позитивні IgG до гельмінтів не означають, що інфікування є зараз, а лише маркер того, що організм колись контактував із ними. IgG зберігаються місяцями або навіть роками.

До того ж багато тест-систем мають перехресну реактивність. Можливі позитивні IgG до опісторха, токсокари, ехінокока без симптомів, еозинофілії, змін у печінці на КТ/УЗД/МРТ, тому це не показ до лікування.

Fed-тест (IgG до харчових продуктів)

Виявлення IgG до певних продуктів показує лише те, що організм із ними контактує регулярно та не свідчить про непереносимість чи запалення.

Навпаки - високий IgG може означати, що їжа добре переноситься і сприймається як "своя".

"Жодна з офіційних організацій не рекомендує визначення IgG до їжі, більше того підкреслюють, що це може ввести в оману і призвести до непотрібних дієтичних обмежень", - пояснила гастроентеролог.

Люди часто отримують довгі списки продуктів, які нібито "не підходять", і виключають цілі групи їжі без реальної потреби.

Це може призвести до:

недоїдання

дефіцитів поживних речовин

порушення стосунків із їжею (наприклад, орторексії)

Якщо є справжня харчова алергія (IgE-залежна) або неалергійна харчова непереносимість (лактазна недостатність, целіакія) - IgG-тестування не виявить справжню причину.