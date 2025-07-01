6 аналізів, які повинна здавати кожна жінка: вони можуть врятувати життя

У сучасному світі турбота про здоров’я - це не розкіш, а необхідність. Жінки, незалежно від віку, повинні уважно ставитися до сигналів свого тіла та регулярно проходити обстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Артеріальний тиск

За словами медика, варто слідкувати, щоб тиск був в нормі 120/80 мм рт. ст. ﻿﻿Хронічно підвищений тиск пошкоджує судини, серце, мозок і нирки.

﻿﻿Навіть "трошки вище норми" - це вже не варіант норми. ﻿﻿Вимірюйте у стані спокою, з правильним положенням руки.

Гіпертонія часто протікає без симптомів, але значно підвищує ризик інсульту, інфаркту, серцевої та ниркової недостатності.

Жінки старші за 55 років частіше мають підвищений тиск, ніж чоловіки того ж віку. Після менопаузи судини стають менш еластичними, що сприяє гіпертонії.

У жінок симптоми серцево-судинних захворювань можуть бути атиповими (нудота, втома, задишка), і контроль тиску допомагає вчасно виявити проблему.

Ліпідограма

Перевірка ліпідограми (аналізу крові на рівень ліпідів, включаючи холестерин і тригліцериди) є важливою для жінок з кількох причин, пов’язаних зі здоров’ям серця, гормональними змінами та профілактикою хронічних хвороб.

Жінки після 45 років (особливо після менопаузи) мають зростаючий ризик інфаркту та інсульту через зниження рівня естрогенів, які раніше мали захисну дію на судини.

Порушення ліпідного профілю - один із головних факторів ризику атеросклерозу (закупорки судин).

Варто слідкувати, щоб показники були такими:

загальний холестерин: < 5,2 ммоль/л

﻿﻿ЛПНЩ (поганий): < 3,0 ммоль/л

ЛПВЩ (хороший): > 1,3 ммоль/л

тригліцериди: < 1,7 ммоль/л

Надлишок "поганого" холестерину відкладається у стінках судин і спричиняє атеросклероз.

Перевірка ризику діабету

Необхідно здати такі аналізи:

глюкоза натще: норма 3,9 - 5,5 ммоль/л

глікований гемоглобін (HbA1c): норма < 5,7%

При показниках 5,7-6,4% вже виникає ризик передіабету.

﻿﻿HbAlc показує середній рівень глюкози за останні 3 місяці - це більш інформативний за разовий аналіз. ﻿﻿Цукровий діабет 2 типу часто починається "тихо" - і перші роки проходить без симптомів.

Окружність талії + ІМТ

Окружність талії повинна бути до 80 см, якщо показники вищі - вже є ризик метаболічного синдрому.

Норма індексу маси тіла: 18,5 - 24,9.

Варто знати, що жир навколо такі (вісцеральний) - найнебезпечніший. Саме він запускає хронічне запалення, інсулінорезистентність і хвороби серця.

Функція нирок

Щоб перевірити стан нирок, варто здати:

﻿﻿швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) - норма > 90 мл/хв/1,73 м2

співвідношення альбумін/креатинін у сечі (АКС) - норма < 30 мг/г

АКС допомагає виявити навіть мінімальні пошкодження нирок, які ще не видно в аналізах крові. Навіть незначне підвищення альбуміну в сечі сигнал про ризик серцево-судинних захворювань і діабетичної нефропатії.

Рівень тривоги та депресії

Кардіолог розповіла, що він оцінюється за шкалою GAD-7 та PHQ-9. Хронічний стрес, тривожні розлади та депресія - вагомі фактори ризику серцевих хвороб.

Хронічна тривога та депресія можуть спричинити: