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Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Понеділок 06 січня 2025 15:50
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Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують Робота у Нацгвардії може бути різною (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Національній гвардії України оприлюднили 10 кращих актуальних вакансій, на які можуть претендувати військовозобов'язані громадяни (у межах мобілізаційних процесів) або ж чинні військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.

Які вакансії та зарплати пропонує Національна гвардія

До десятки кращих вакансій від Національної гвардії України (на спеціалізованій платформі robota.ua) станом на понеділок, 6 січня, потрапили різні пропозиції.

Так, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає травматолога.

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

При цьому основні обов'язки людини на цій посаді будуть такими:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів
  • організація роботи "resuscitation team" у рамках стабілізаційного пункту
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти
  • збір та обробка санітарних даних

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія травматолога (скриншот: robota.ua)

Центральне відділення комплектування НГУ (м. Дніпро) шукає майстра з ремонту техніки.

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.

Основні вимоги до кандидата на посаду є такими:

  • досвід роботи
  • середня спеціальна освіта
  • відповідальність та уважність до деталей
  • готовність до фізичної роботи

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія майстра з ремонту техніки (скриншот: robota.ua)

Те ж Центральне відділення комплектування НГУ (м. Дніпро) шукає стрільця.

Грошове забезпечення на цій посаді також становить від 20 000 до 120 000 гривень.

При цьому головні критерії відбору:

  • придатність до військової служби (відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби)
  • відсутність судимості
  • наявність бойового досвіду (буде перевагою)

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія стрільця (скриншот: robota.ua)

Відділ комплектування НГУ (м. Київ) шукає механіка-водія.

Грошове забезпечення - від 22 000 до 122 000 гривень.

Вимоги до кандидата на посаду зазначені такі:

  • вік від 18 до 50 років
  • громадянин України
  • повна середня освіта
  • відсутність непогашеної судимості
  • фізична та психологічна витривалість
  • досвід військової служби (буде перевагою)

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія механіка-водія (скриншот: robota.ua)

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018 у м. Гостомель) НГУ запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації. Шукають, зокрема, інструктора - для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

Вимоги до кандидата на посаду такі самі, як у попередній вакансії:

  • вік від 18 до 50 років
  • громадянин України
  • повна середня освіта
  • відсутність непогашеної судимості
  • фізична та психологічна витривалість
  • досвід військової служби (буде перевагою)

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія інструктора (скриншот: robota.ua)

Тим часом 27 Печерська бригада Національної гвардії України (в/ч 3066) шукає оператора БПЛА.

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

До основних обов'язків людини на цій посаді належать такі:

  • налаштування та пілотування розвідувальних, ударних БПЛА та FPV-дронів
  • виконання завдань, пов'язаних зі збором інформації про ворога
  • проведення розвідки та дорозвідки
  • аналіз та обробка результатів польоту квадрокоптера
  • знищення живої сили противника
  • нанесення уражень скидами, FPV-дронами

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія оператора БПЛА (скриншот: robota.ua)

Південне відділення комплектування НГУ (м. Одеса) шукає оператора РЕБ.

Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 гривень.

Серед обов'язків у вакансії згадуються такі:

  • виконання робіт з обслуговування та ремонту електронно-обчислювальної техніки
  • контроль за станом технічних засобів
  • виконання завдань керівництва

Тим часом серед вимог:

  • досвід роботи у сфері електроніки
  • знання технічних особливостей радіоелектронних засобів
  • військова служба (буде перевагою)

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія оператора РЕБ (скриншот: robota.ua)

Західне відділення комплектування НГУ (м. Львів) шукає кулеметника у в/ч 3113 (Чернівці, Чернівецька область).

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.

Освіта для цієї вакансії необхідна повна загальна середня. Досвід роботи - необов'язковий.

Водночас людина повинна бути придатною до проходження військової служби.

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія кулеметника (скриншот: robota.ua)

Те ж Західне відділення комплектування НГУ (м. Львів) шукає кухаря для штурмової бригади "Червона Калина".

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

Серед вимог до кандидата:

  • освіта середньо-спеціальна за напрямком
  • придатність до проходження військової служби
  • досвід роботи (бажаний)

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія кухаря (скриншот: robota.ua)

Тим часом у військову частину 4114 НГУ (Західне ОТО) шукають кінолога.

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.

Вимоги до кандидата на посаду такі:

  • освіта повна загальна середня
  • придатність до проходження військової служби
  • готовність до проходження спеціальних курсів
  • досвід не обов'язковий, але бажаний

Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

Вакансія кінолога (скриншот: robota.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для військових і їхніх родин створили єдину платформу "На зв'язку" (чим вона корисна).

Читайте також, що відомо про нову програму "Плюси" для військових в "Армія+".

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