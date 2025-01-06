Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують

У Національній гвардії України оприлюднили 10 кращих актуальних вакансій, на які можуть претендувати військовозобов'язані громадяни (у межах мобілізаційних процесів) або ж чинні військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.

Які вакансії та зарплати пропонує Національна гвардія

До десятки кращих вакансій від Національної гвардії України (на спеціалізованій платформі robota.ua) станом на понеділок, 6 січня, потрапили різні пропозиції.

Так, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає травматолога.

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

При цьому основні обов'язки людини на цій посаді будуть такими:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів

організація роботи "resuscitation team" у рамках стабілізаційного пункту

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти

збір та обробка санітарних даних

Вакансія травматолога (скриншот: robota.ua)

Центральне відділення комплектування НГУ (м. Дніпро) шукає майстра з ремонту техніки.

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.

Основні вимоги до кандидата на посаду є такими:

досвід роботи

середня спеціальна освіта

відповідальність та уважність до деталей

готовність до фізичної роботи

Вакансія майстра з ремонту техніки (скриншот: robota.ua)

Те ж Центральне відділення комплектування НГУ (м. Дніпро) шукає стрільця.

Грошове забезпечення на цій посаді також становить від 20 000 до 120 000 гривень.

При цьому головні критерії відбору:

придатність до військової служби (відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби)

відсутність судимості

наявність бойового досвіду (буде перевагою)

Вакансія стрільця (скриншот: robota.ua)

Відділ комплектування НГУ (м. Київ) шукає механіка-водія.

Грошове забезпечення - від 22 000 до 122 000 гривень.

Вимоги до кандидата на посаду зазначені такі:

вік від 18 до 50 років

громадянин України

повна середня освіта

відсутність непогашеної судимості

фізична та психологічна витривалість

досвід військової служби (буде перевагою)

Вакансія механіка-водія (скриншот: robota.ua)

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018 у м. Гостомель) НГУ запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації. Шукають, зокрема, інструктора - для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

Вимоги до кандидата на посаду такі самі, як у попередній вакансії:

вік від 18 до 50 років

громадянин України

повна середня освіта

відсутність непогашеної судимості

фізична та психологічна витривалість

досвід військової служби (буде перевагою)

Вакансія інструктора (скриншот: robota.ua)

Тим часом 27 Печерська бригада Національної гвардії України (в/ч 3066) шукає оператора БПЛА.

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

До основних обов'язків людини на цій посаді належать такі:

налаштування та пілотування розвідувальних, ударних БПЛА та FPV-дронів

виконання завдань, пов'язаних зі збором інформації про ворога

проведення розвідки та дорозвідки

аналіз та обробка результатів польоту квадрокоптера

знищення живої сили противника

нанесення уражень скидами, FPV-дронами

Вакансія оператора БПЛА (скриншот: robota.ua)

Південне відділення комплектування НГУ (м. Одеса) шукає оператора РЕБ.

Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 гривень.

Серед обов'язків у вакансії згадуються такі:

виконання робіт з обслуговування та ремонту електронно-обчислювальної техніки

контроль за станом технічних засобів

виконання завдань керівництва

Тим часом серед вимог:

досвід роботи у сфері електроніки

знання технічних особливостей радіоелектронних засобів

військова служба (буде перевагою)

Вакансія оператора РЕБ (скриншот: robota.ua)

Західне відділення комплектування НГУ (м. Львів) шукає кулеметника у в/ч 3113 (Чернівці, Чернівецька область).

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.

Освіта для цієї вакансії необхідна повна загальна середня. Досвід роботи - необов'язковий.

Водночас людина повинна бути придатною до проходження військової служби.

Вакансія кулеметника (скриншот: robota.ua)

Те ж Західне відділення комплектування НГУ (м. Львів) шукає кухаря для штурмової бригади "Червона Калина".

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.

Серед вимог до кандидата:

освіта середньо-спеціальна за напрямком

придатність до проходження військової служби

досвід роботи (бажаний)

Вакансія кухаря (скриншот: robota.ua)

Тим часом у військову частину 4114 НГУ (Західне ОТО) шукають кінолога.

Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.

Вимоги до кандидата на посаду такі:

освіта повна загальна середня

придатність до проходження військової служби

готовність до проходження спеціальних курсів

досвід не обов'язковий, але бажаний

Вакансія кінолога (скриншот: robota.ua)