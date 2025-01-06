Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: яку роботу та зарплати пропонують
У Національній гвардії України оприлюднили 10 кращих актуальних вакансій, на які можуть претендувати військовозобов'язані громадяни (у межах мобілізаційних процесів) або ж чинні військовослужбовці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.
Які вакансії та зарплати пропонує Національна гвардія
До десятки кращих вакансій від Національної гвардії України (на спеціалізованій платформі robota.ua) станом на понеділок, 6 січня, потрапили різні пропозиції.
Так, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає травматолога.
Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.
При цьому основні обов'язки людини на цій посаді будуть такими:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів
- організація роботи "resuscitation team" у рамках стабілізаційного пункту
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти
- збір та обробка санітарних даних
Вакансія травматолога (скриншот: robota.ua)
Центральне відділення комплектування НГУ (м. Дніпро) шукає майстра з ремонту техніки.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.
Основні вимоги до кандидата на посаду є такими:
- досвід роботи
- середня спеціальна освіта
- відповідальність та уважність до деталей
- готовність до фізичної роботи
Вакансія майстра з ремонту техніки (скриншот: robota.ua)
Те ж Центральне відділення комплектування НГУ (м. Дніпро) шукає стрільця.
Грошове забезпечення на цій посаді також становить від 20 000 до 120 000 гривень.
При цьому головні критерії відбору:
- придатність до військової служби (відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби)
- відсутність судимості
- наявність бойового досвіду (буде перевагою)
Вакансія стрільця (скриншот: robota.ua)
Відділ комплектування НГУ (м. Київ) шукає механіка-водія.
Грошове забезпечення - від 22 000 до 122 000 гривень.
Вимоги до кандидата на посаду зазначені такі:
- вік від 18 до 50 років
- громадянин України
- повна середня освіта
- відсутність непогашеної судимості
- фізична та психологічна витривалість
- досвід військової служби (буде перевагою)
Вакансія механіка-водія (скриншот: robota.ua)
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018 у м. Гостомель) НГУ запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації. Шукають, зокрема, інструктора - для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.
Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.
Вимоги до кандидата на посаду такі самі, як у попередній вакансії:
- вік від 18 до 50 років
- громадянин України
- повна середня освіта
- відсутність непогашеної судимості
- фізична та психологічна витривалість
- досвід військової служби (буде перевагою)
Вакансія інструктора (скриншот: robota.ua)
Тим часом 27 Печерська бригада Національної гвардії України (в/ч 3066) шукає оператора БПЛА.
Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.
До основних обов'язків людини на цій посаді належать такі:
- налаштування та пілотування розвідувальних, ударних БПЛА та FPV-дронів
- виконання завдань, пов'язаних зі збором інформації про ворога
- проведення розвідки та дорозвідки
- аналіз та обробка результатів польоту квадрокоптера
- знищення живої сили противника
- нанесення уражень скидами, FPV-дронами
Вакансія оператора БПЛА (скриншот: robota.ua)
Південне відділення комплектування НГУ (м. Одеса) шукає оператора РЕБ.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 гривень.
Серед обов'язків у вакансії згадуються такі:
- виконання робіт з обслуговування та ремонту електронно-обчислювальної техніки
- контроль за станом технічних засобів
- виконання завдань керівництва
Тим часом серед вимог:
- досвід роботи у сфері електроніки
- знання технічних особливостей радіоелектронних засобів
- військова служба (буде перевагою)
Вакансія оператора РЕБ (скриншот: robota.ua)
Західне відділення комплектування НГУ (м. Львів) шукає кулеметника у в/ч 3113 (Чернівці, Чернівецька область).
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.
Освіта для цієї вакансії необхідна повна загальна середня. Досвід роботи - необов'язковий.
Водночас людина повинна бути придатною до проходження військової служби.
Вакансія кулеметника (скриншот: robota.ua)
Те ж Західне відділення комплектування НГУ (м. Львів) шукає кухаря для штурмової бригади "Червона Калина".
Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.
Серед вимог до кандидата:
- освіта середньо-спеціальна за напрямком
- придатність до проходження військової служби
- досвід роботи (бажаний)
Вакансія кухаря (скриншот: robota.ua)
Тим часом у військову частину 4114 НГУ (Західне ОТО) шукають кінолога.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.
Вимоги до кандидата на посаду такі:
- освіта повна загальна середня
- придатність до проходження військової служби
- готовність до проходження спеціальних курсів
- досвід не обов'язковий, але бажаний
Вакансія кінолога (скриншот: robota.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що для військових і їхніх родин створили єдину платформу "На зв'язку" (чим вона корисна).
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