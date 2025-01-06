Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают
В Национальной гвардии Украины обнародовали 10 лучших актуальных вакансий, на которые могут претендовать военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов) или же действующие военнослужащие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.
Какие вакансии и зарплаты предлагает Национальная гвардия
В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 6 января, попали различные предложения.
Так, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет травматолога.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
При этом основные обязанности человека на этой должности будут такими:
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты
- сбор и обработка санитарных данных
Вакансия травматолога (скриншот: robota.ua)
Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет мастера по ремонту техники.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Основные требования к кандидату на должность являются следующими:
- опыт работы
- среднее специальное образование
- ответственность и внимательность к деталям
- готовность к физической работе
Вакансия мастера по ремонту техники (скриншот: robota.ua)
То же Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет стрелка.
Денежное обеспечение на этой должности также составляет от 20 000 до 120 000 гривен.
При этом главные критерии отбора:
- пригодность к военной службе (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы)
- отсутствие судимости
- наличие боевого опыта (будет преимуществом)
Вакансия стрелка (скриншот: robota.ua)
Отдел комплектования НГУ (г. Киев) ищет механика-водителя.
Денежное обеспечение - от 22 000 до 122 000 гривен.
Требования к кандидату на должность указаны следующие:
- возраст от 18 до 50 лет
- гражданин Украины
- полное среднее образование
- отсутствие непогашенной судимости
- физическая и психологическая выносливость
- опыт военной службы (будет преимуществом)
Вакансия механика-водителя (скриншот: robota.ua)
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018 в г. Гостомель) НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации. Ищут, в частности, инструктора - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Требования к кандидату на должность такие же, как в предыдущей вакансии:
- возраст от 18 до 50 лет
- гражданин Украины
- полное среднее образование
- отсутствие непогашенной судимости
- физическая и психологическая выносливость
- опыт военной службы (будет преимуществом)
Вакансия инструктора (скриншот: robota.ua)
Тем временем 27 Печерская бригада Национальной гвардии Украины (в/ч 3066) ищет оператора БПЛА.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
К основным обязанностям человека на этой должности относятся следующие:
- настройка и пилотирование разведывательных, ударных БПЛА и FPV-дронов
- выполнение задач, связанных со сбором информации о враге
- проведение разведки и доразведки
- анализ и обработка результатов полета квадрокоптера
- уничтожение живой силы противника
- нанесение поражений сбросами, FPV-дронами
Вакансия оператора БПЛА (скриншот: robota.ua)
Южное отделение комплектования НГУ (г. Одесса) ищет оператора РЭБ.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 гривен.
Среди обязанностей в вакансии упоминаются следующие:
- выполнение работ по обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники
- контроль за состоянием технических средств
- выполнение заданий руководства
Между тем среди требований:
- опыт работы в сфере электроники
- знание технических особенностей радиоэлектронных средств
- военная служба (будет преимуществом)
Вакансия оператора РЭБ (скриншот: robota.ua)
Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет пулеметчика в в/ч 3113 (Черновцы, Черновицкая область).
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Образование для этой вакансии необходимо полное общее среднее. Опыт работы - необязателен.
В то же время человек должен быть пригодным к прохождению военной службы.
Вакансия пулеметчика (скриншот: robota.ua)
То же Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет повара для штурмовой бригады "Червона Калина".
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Среди требований к кандидату:
- образование средне-специальное по направлению
- пригодность к прохождению военной службы
- опыт работы (желательно)
Вакансия повара (скриншот: robota.ua)
Тем временем в воинскую часть 4114 НГУ (Западное ОТО) ищут кинолога.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Требования к кандидату на должность следующие:
- образование полное общее среднее
- пригодность к прохождению военной службы
- готовность к прохождению специальных курсов
- опыт не обязателен, но желателен
Вакансия кинолога (скриншот: robota.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что для военных и их семей создали единую платформу "На связи" (чем она полезна).
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