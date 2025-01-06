Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

В Национальной гвардии Украины обнародовали 10 лучших актуальных вакансий, на которые могут претендовать военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов) или же действующие военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.

Какие вакансии и зарплаты предлагает Национальная гвардия

В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 6 января, попали различные предложения.

Так, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет травматолога.

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

При этом основные обязанности человека на этой должности будут такими:

оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты

сбор и обработка санитарных данных

Вакансия травматолога (скриншот: robota.ua)

Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет мастера по ремонту техники.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Основные требования к кандидату на должность являются следующими:

опыт работы

среднее специальное образование

ответственность и внимательность к деталям

готовность к физической работе

Вакансия мастера по ремонту техники (скриншот: robota.ua)

То же Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет стрелка.

Денежное обеспечение на этой должности также составляет от 20 000 до 120 000 гривен.

При этом главные критерии отбора:

пригодность к военной службе (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы)

отсутствие судимости

наличие боевого опыта (будет преимуществом)

Вакансия стрелка (скриншот: robota.ua)

Отдел комплектования НГУ (г. Киев) ищет механика-водителя.

Денежное обеспечение - от 22 000 до 122 000 гривен.

Требования к кандидату на должность указаны следующие:

возраст от 18 до 50 лет

гражданин Украины

полное среднее образование

отсутствие непогашенной судимости

физическая и психологическая выносливость

опыт военной службы (будет преимуществом)

Вакансия механика-водителя (скриншот: robota.ua)

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018 в г. Гостомель) НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации. Ищут, в частности, инструктора - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

Требования к кандидату на должность такие же, как в предыдущей вакансии:

возраст от 18 до 50 лет

гражданин Украины

полное среднее образование

отсутствие непогашенной судимости

физическая и психологическая выносливость

опыт военной службы (будет преимуществом)

Вакансия инструктора (скриншот: robota.ua)

Тем временем 27 Печерская бригада Национальной гвардии Украины (в/ч 3066) ищет оператора БПЛА.

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

К основным обязанностям человека на этой должности относятся следующие:

настройка и пилотирование разведывательных, ударных БПЛА и FPV-дронов

выполнение задач, связанных со сбором информации о враге

проведение разведки и доразведки

анализ и обработка результатов полета квадрокоптера

уничтожение живой силы противника

нанесение поражений сбросами, FPV-дронами

Вакансия оператора БПЛА (скриншот: robota.ua)

Южное отделение комплектования НГУ (г. Одесса) ищет оператора РЭБ.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 гривен.

Среди обязанностей в вакансии упоминаются следующие:

выполнение работ по обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники

контроль за состоянием технических средств

выполнение заданий руководства

Между тем среди требований:

опыт работы в сфере электроники

знание технических особенностей радиоэлектронных средств

военная служба (будет преимуществом)

Вакансия оператора РЭБ (скриншот: robota.ua)

Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет пулеметчика в в/ч 3113 (Черновцы, Черновицкая область).

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Образование для этой вакансии необходимо полное общее среднее. Опыт работы - необязателен.

В то же время человек должен быть пригодным к прохождению военной службы.

Вакансия пулеметчика (скриншот: robota.ua)

То же Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет повара для штурмовой бригады "Червона Калина".

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

Среди требований к кандидату:

образование средне-специальное по направлению

пригодность к прохождению военной службы

опыт работы (желательно)

Вакансия повара (скриншот: robota.ua)

Тем временем в воинскую часть 4114 НГУ (Западное ОТО) ищут кинолога.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Требования к кандидату на должность следующие:

образование полное общее среднее

пригодность к прохождению военной службы

готовность к прохождению специальных курсов

опыт не обязателен, но желателен

Вакансия кинолога (скриншот: robota.ua)