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Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Понедельник 06 января 2025 15:50
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Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают Работа в Нацгвардии может быть разной (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Национальной гвардии Украины обнародовали 10 лучших актуальных вакансий, на которые могут претендовать военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов) или же действующие военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.

Какие вакансии и зарплаты предлагает Национальная гвардия

В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 6 января, попали различные предложения.

Так, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет травматолога.

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

При этом основные обязанности человека на этой должности будут такими:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты
  • сбор и обработка санитарных данных

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия травматолога (скриншот: robota.ua)

Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет мастера по ремонту техники.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Основные требования к кандидату на должность являются следующими:

  • опыт работы
  • среднее специальное образование
  • ответственность и внимательность к деталям
  • готовность к физической работе

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия мастера по ремонту техники (скриншот: robota.ua)

То же Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет стрелка.

Денежное обеспечение на этой должности также составляет от 20 000 до 120 000 гривен.

При этом главные критерии отбора:

  • пригодность к военной службе (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы)
  • отсутствие судимости
  • наличие боевого опыта (будет преимуществом)

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия стрелка (скриншот: robota.ua)

Отдел комплектования НГУ (г. Киев) ищет механика-водителя.

Денежное обеспечение - от 22 000 до 122 000 гривен.

Требования к кандидату на должность указаны следующие:

  • возраст от 18 до 50 лет
  • гражданин Украины
  • полное среднее образование
  • отсутствие непогашенной судимости
  • физическая и психологическая выносливость
  • опыт военной службы (будет преимуществом)

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия механика-водителя (скриншот: robota.ua)

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018 в г. Гостомель) НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации. Ищут, в частности, инструктора - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

Требования к кандидату на должность такие же, как в предыдущей вакансии:

  • возраст от 18 до 50 лет
  • гражданин Украины
  • полное среднее образование
  • отсутствие непогашенной судимости
  • физическая и психологическая выносливость
  • опыт военной службы (будет преимуществом)

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия инструктора (скриншот: robota.ua)

Тем временем 27 Печерская бригада Национальной гвардии Украины (в/ч 3066) ищет оператора БПЛА.

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

К основным обязанностям человека на этой должности относятся следующие:

  • настройка и пилотирование разведывательных, ударных БПЛА и FPV-дронов
  • выполнение задач, связанных со сбором информации о враге
  • проведение разведки и доразведки
  • анализ и обработка результатов полета квадрокоптера
  • уничтожение живой силы противника
  • нанесение поражений сбросами, FPV-дронами

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия оператора БПЛА (скриншот: robota.ua)

Южное отделение комплектования НГУ (г. Одесса) ищет оператора РЭБ.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 гривен.

Среди обязанностей в вакансии упоминаются следующие:

  • выполнение работ по обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники
  • контроль за состоянием технических средств
  • выполнение заданий руководства

Между тем среди требований:

  • опыт работы в сфере электроники
  • знание технических особенностей радиоэлектронных средств
  • военная служба (будет преимуществом)

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия оператора РЭБ (скриншот: robota.ua)

Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет пулеметчика в в/ч 3113 (Черновцы, Черновицкая область).

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Образование для этой вакансии необходимо полное общее среднее. Опыт работы - необязателен.

В то же время человек должен быть пригодным к прохождению военной службы.

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия пулеметчика (скриншот: robota.ua)

То же Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет повара для штурмовой бригады "Червона Калина".

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

Среди требований к кандидату:

  • образование средне-специальное по направлению
  • пригодность к прохождению военной службы
  • опыт работы (желательно)

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия повара (скриншот: robota.ua)

Тем временем в воинскую часть 4114 НГУ (Западное ОТО) ищут кинолога.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Требования к кандидату на должность следующие:

  • образование полное общее среднее
  • пригодность к прохождению военной службы
  • готовность к прохождению специальных курсов
  • опыт не обязателен, но желателен

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

Вакансия кинолога (скриншот: robota.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что для военных и их семей создали единую платформу "На связи" (чем она полезна).

Читайте также, что известно о новой программе "Плюсы" для военных в "Армия+".

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