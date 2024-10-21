Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: кого шукають і яка зарплата

Національна гвардія України оприлюднила 10 найкращих актуальних вакансій, на які можуть претендувати військовозобов'язані громадяни (в межах мобілізаційних процесів) або ж чинні військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.

Які вакансії та зарплати пропонує Нацгвардія

До десятки кращих вакансій від Національної гвардії України (на спеціалізованій платформі robota.ua) станом на понеділок, 21 жовтня, потрапили різні позиції.

Так, бригада "Азов" шукає кухаря.

Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 грн.

При цьому потрібно буде:

готувати страви та кулінарні вироби для військовослужбовців

здійснювати допоміжну роботу з виготовлення страв і кулінарних виробів

проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини

порціонувати (комплектувати), роздавати страви масового попиту для великої кількості військовослужбовців особового складу

дотримуватись стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці

Вакансія кухаря (скриншот: robota.ua)

Там же, в "Азові", шукають зварювальника.

Грошове забезпечення на цій посаді - також від 25 000 до 125 000 грн.

При цьому до обов'язків військовослужбовця входитиме:

зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій

виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань

контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки

виготовлення локальних металоконструкцій

Вакансія зварювальника (скриншот: robota.ua)

Західне відділення комплектування НГУ шукає командира взводу РЕБ.

Його заробітна плата може становити від 24 000 до 124 000 грн.

На цю вакансію шукають офіцера з вищою освітою та досвідом роботи (бажано).

Уточнюється, що людина має бути придатною до проходження військової служби.

Вакансія командира взводу РЕБ (скриншот: robota.ua)

Південне відділення комплектування НГУ шукає військовослужбовця на посаду оператора РЕБ.

Грошове забезпечення - від 21 000 до 121 000 грн.

На цій посаді потрібно буде:

виконувати роботи з обслуговування та ремонту електронно-обчислювальної техніки

здійснювати контроль за станом технічних засобів

виконувати завдання керівництва

Вакансія оператора РЕБ (скриншот: robota.ua)

Бригада швидкого реагування "Рубіж" військової частини 3018 НГУ шукає гранатометника.

Людина на цій посаді повинна забезпечувати ефективність діяльності військових підрозділів, а ймовірна зарплата - від 25 000 до 125 000 грн.

Уточнюється, що вимоги до кандидата є такими:

вік від 18 до 50 років

громадянин України

повна середня освіта

відсутність непогашеної судимості

фізична та психологічна витривалість

досвід військової служби - буде перевагою

Вакансія гранатометника (скриншот: robota.ua)

Батальйон оперативного призначення 18 Слов'янської бригади НГУ шукає навідника-оператора бронетранспортера.

Людина на цій посаді може отримувати від 23 000 до 123 000 грн.

При цьому до її обов'язків входитиме:

виконання завдань на базі бронетехніки типу БТР

підтримання озброєння бойової машини в готовності

водіння бойової машини

прикриття вогнем

підтримання зв'язку з екіпажем через радіостанції

Вакансія навідника-оператора бронетранспортера (скриншот: robota.ua)

4-й батальйон оперативного призначення "Сила свободи" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ пропонує вакансію розвідника.

Його заробітна плата може становити від 25 000 до 200 000 грн (залежно від виконання бойових завдань).

Основні обов'язки на цій посаді:

постійне підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів

виконання бойових (спеціальних) завдань у складі підрозділу

дотримання керівних документів та вимог статутів

Вакансія розвідника (скриншот: robota.ua)

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ шукає також бойового медика.

Грошове забезпечення на цій посаді - від 25 000 до 125 000 грн.

Основне завдання - забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.

Вакансія бойового медика (скриншот: robota.ua)

Центральне відділення комплектування НГУ шукає водія.

Заробітна плата на цій посаді може становити від 20 000 до 120 000 (додаткову винагороду обіцяють за УБД).

Серед головних критеріїв відбору:

придатність до військової служби (відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби)

відсутність судимості

водійське посвідчення категорій В, С

наявність бойового досвіду - буде перевагою

Вакансія водія (скриншот: robota.ua)

Батальйон оперативного призначення 18 Слов'янської бригади НГУ шукає також офіцера-психолога.

Грошове забезпечення - від 29 000 до 129 000 грн.

Серед основних обов'язків згадуються такі:

проведення психологічної підтримки для військовослужбовців у зоні бойових дій

проведення психологічного тренінгу та консультування з питань психологічної стійкості

розроблення та впровадження програм психологічної реабілітації для військовослужбовців та їх сімей

Вакансія офіцера-психолога (скриншот: robota.ua)