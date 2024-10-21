Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и какая зарплата

Национальная гвардия Украины опубликовала 10 лучших актуальных вакансий, на которые могут претендовать военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов) или действующие военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.

Какие вакансии и зарплаты предлагает Нацгвардия

В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 21 октября, попали разные позиции.

Так, бригада "Азов" ищет повара.

Денежное довольствие - от 25 000 до 125 000 грн.

При этом нужно будет:

готовить блюда и кулинарные изделия для военнослужащих

осуществлять вспомогательную работу по изготовлению блюд и кулинарных изделий

проводить процессы первичной кулинарной обработки сырья

порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава

соблюдать стандарты приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда

Вакансия повара (скриншот: robota.ua)

Там же, в "Азове", ищут сварщика.

Денежное обеспечение на этом посту - также от 25 000 до 125 000 грн.

При этом в обязанности военнослужащего будет входить:

сварка металлических конструкций согласно требованиям технических чертежей и инструкциям

выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений

контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности

изготовление локальных металлоконструкций

Вакансия сварщика (скриншот: robota.ua)

Западное отделение комплектования НГУ ищет командира взвода РЭБ.

Его заработная плата может составлять от 24 000 до 124 000 грн.

На эту вакансию ищут офицера с высшим образованием и опытом работы (желательно).

Уточняется, что человек должен быть пригоден к прохождению военной службы.

Вакансия командира взвода РЭБ (скриншот: robota.ua)

Южное отделение комплектования НГУ ищет военнослужащего на должность оператора РЭБ.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 грн.

В этой должности потребуется:

выполнять работы по обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники

осуществлять контроль за состоянием технических средств

выполнять задачи руководства

Вакансия оператора РЭБ (скриншот: robota.ua)

Бригада быстрого реагирования "Рубіж" воинской части 3018 НГУ ищет гранатометчика.

Человек в этой должности должен обеспечивать эффективность деятельности военных подразделений, а вероятная зарплата - от 25 000 до 125 000 грн.

Уточняется, что требования к кандидату таковы:

возраст от 18 до 50 лет

гражданин Украины

полное среднее образование

отсутствие непогашенной судимости

физическая и психологическая выносливость

опыт военной службы - будет преимуществом

Вакансия гранатометчика (скриншот: robota.ua)

Батальон оперативного назначения 18 Славянской бригады НГУ ищет наводчика-оператора бронетранспортера.

Человек в этой должности может получать от 23 000 до 123 000 грн.

При этом в его обязанности будет входить:

выполнение задач на базе бронетехники типа БТР

поддержание вооружения боевой машины в готовности

вождение боевой машины

прикрытие огнем

поддержание связи с экипажем через радиостанции

Вакансия наводчика-оператора бронетранспортера (скриншот: robota.ua)

4-й батальон оперативного назначения "Сила свободи" 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" НГУ предлагает вакансию разведчика.

Его заработная плата может составлять от 25 000 до 200 000 грн (в зависимости от выполнения боевых задач).

Основные обязанности на этом посту:

постоянное поддержание в боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов

выполнение боевых (специальных) задач в составе подразделения

соблюдение руководящих документов и требований уставов

Вакансия разведчика (скриншот: robota.ua)

Бригада "Рубіж" (в/ч 3018) НГУ ищет также боевого медика.

Денежное обеспечение на этом посту - от 25 000 до 125 000 грн.

Основная задача - обеспечение эффективности деятельности военных подразделений.

Вакансия боевого медика (скриншот: robota.ua)

Центральное отделение комплектования НГУ ищет водителя.

Заработная плата в этой должности может составлять от 20 000 до 120 000 (дополнительное вознаграждение обещают за УБД).

Среди главных критериев отбора:

пригодность к военной службе (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы)

отсутствие судимости

водительское удостоверение категорий В, С

наличие боевого опыта - будет преимуществом

Вакансия водителя (скриншот: robota.ua)

Батальон оперативного назначения 18 Славянской бригады НГУ ищет также офицера-психолога.

Денежное обеспечение - от 29 000 до 129 000 грн.

Среди основных обязанностей упоминаются следующие:

проведение психологической поддержки для военнослужащих в зоне боевых действий

проведение психологического тренинга и консультирование по психологической устойчивости

разработка и внедрение программ психологической реабилитации для военнослужащих и их семей

Вакансия офицера-психолога (скриншот: robota.ua)