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Топ-10 медичних університетів України за показниками Scopus 2026: хто став лідером

08:07 29.06.2026 Пн
2 хв
Університет Богомольця у трійці лідерів, однак не на першій позиції
aimg Василина Копитко
Які медуніверситети визнали найкращими цьогоріч (фото ілюстративне: Getty Images)

Українські медичні університети демонструють високу наукову активність: у топ-20 рейтингу Scopus 2026 року входить одразу 6 закладів медичного спрямування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".

Головне:

  • Лідери галузі: Найвищі наукометричні показники серед медичних закладів демонструють університети Львова, Харкова та Києва.
  • Методологія: Рейтинг базується на індексі Гірша, який відображає кількість наукових публікацій та їхній вплив у світовому науковому просторі станом на квітень 2026 року.
  • Першу сходинку серед профільних медичних вишів посідає Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (індекс 80)
  • Топ-3 за індексом Гірша: серед лідерів також Харківський національний медичний університет (індекс 73) та Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (індекс 70).

Роль наукових показників

Індекс Гірша у базі Scopus залишається головним інструментом для оцінки продуктивності наукових установ. Він демонструє не лише кількість виданих статей, а й те, наскільки ці дослідження є значущими для міжнародної академічної спільноти.

Для медичних університетів високі показники цитованості є прямим підтвердженням якості клінічних досліджень та інновацій у сфері охорони здоров’я.

Топ-10 медичних університетів

У цьому списку представлені заклади, які мають найвищі наукометричні показники цитованості та кількості публікацій у базі даних SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року:

  1. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - індекс Гірша: 80 (7-ме місце в загальному рейтингу)
  2. Харківський національний медичний університет - індекс Гірша: 73 (11-те місце)
  3. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця - індекс Гірша: 70 (12-те місце)
  4. Дніпровський державний медичний університет - індекс Гірша: 67 (13-те місце)
  5. Донецький національний медичний університет - індекс Гірша: 61 (16-те місце)
  6. Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика - індекс Гірша: 60 (17-те місце)
  7. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського - індекс Гірша: 54 (23-тє місце)
  8. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - індекс Гірша: 39 (45-те місце)
  9. Полтавський державний медичний університет - індекс Гірша: 39 (46-те місце)
  10. Буковинський державний медичний університет - індекс Гірша: 37 (55-те місце)

Переглядайте також повний список рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.

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