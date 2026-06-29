Топ-10 медичних університетів України за показниками Scopus 2026: хто став лідером

Головне: Лідери галузі: Найвищі наукометричні показники серед медичних закладів демонструють університети Львова, Харкова та Києва.

Найвищі наукометричні показники серед медичних закладів демонструють університети Львова, Харкова та Києва. Методологія: Рейтинг базується на індексі Гірша, який відображає кількість наукових публікацій та їхній вплив у світовому науковому просторі станом на квітень 2026 року.

Рейтинг базується на індексі Гірша, який відображає кількість наукових публікацій та їхній вплив у світовому науковому просторі станом на квітень 2026 року. Першу сходинку серед профільних медичних вишів посідає Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (індекс 80)

серед профільних медичних вишів посідає Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (індекс 80) Топ-3 за індексом Гірша: серед лідерів також Харківський національний медичний університет (індекс 73) та Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (індекс 70).

Роль наукових показників

Індекс Гірша у базі Scopus залишається головним інструментом для оцінки продуктивності наукових установ. Він демонструє не лише кількість виданих статей, а й те, наскільки ці дослідження є значущими для міжнародної академічної спільноти.

Для медичних університетів високі показники цитованості є прямим підтвердженням якості клінічних досліджень та інновацій у сфері охорони здоров’я.

Топ-10 медичних університетів

У цьому списку представлені заклади, які мають найвищі наукометричні показники цитованості та кількості публікацій у базі даних SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року: