Топ-10 медичних університетів України за показниками Scopus 2026: хто став лідером

Українські медичні університети демонструють високу наукову активність: у топ-20 рейтингу Scopus 2026 року входить одразу 6 закладів медичного спрямування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рейтинг Scopus, опублікований на сайті "Освіта.юа".
Індекс Гірша у базі Scopus залишається головним інструментом для оцінки продуктивності наукових установ. Він демонструє не лише кількість виданих статей, а й те, наскільки ці дослідження є значущими для міжнародної академічної спільноти.
Для медичних університетів високі показники цитованості є прямим підтвердженням якості клінічних досліджень та інновацій у сфері охорони здоров’я.
У цьому списку представлені заклади, які мають найвищі наукометричні показники цитованості та кількості публікацій у базі даних SciVerse Scopus станом на квітень 2026 року:
Переглядайте також повний список рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.
Раніше ми ділились рейтингом 10 найкращих приватних університетів України.